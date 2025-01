Fed-Zinsentscheid: Trump und Powell auf Konfrontationskurs

Es knistert. Selten zuvor war die Stimmung vor einer Fed-Sitzung so angespannt. Geht es nach dem neuen US-Präsidenten, ist klar, wie die Notenbänker am Mittwoch zu entscheiden haben: "Ich werde darauf bestehen, dass die Zinsen unverzüglich fallen", verkündete Donald Trump letzte Woche lautstark auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.

Kaum gegensätzlicher könnte die Äußerung vom US-Notenbank-Chef Jerome Powell klingen: "Wir können es uns leisten, etwas vorsichtiger zu sein", äußerte er sich noch vor Weihnachten, kurz bevor die einflussreiche Notenbank entschied, die Leitzinsen in den Vereinigten Staaten ein drittes Mal in Folge zu senken

Kapitalmarktanalyst: "Die Zeichen stehen auf Zinspause"

Trumps Wirtschaftspläne würden Inflation treiben

2025 also zinspolitischer Stillstand? Selbst wenn es nicht so käme, viele Zinsschritte nach unten erwartet die Fachwelt nicht. Der Konflikt zwischen Trump und Powell scheint also unausweichlich. Beide sind sich schon seit geraumer Zeit nicht mehr grün. Zwar hatte Trump Powell selbst während seiner ersten Amtszeit zum Chef der Fed gemacht, ihn später aber mehrfach scharf kritisiert - auch in der jüngeren Vergangenheit.

Das, was er (Trump) will, geht ja gar nicht. Die Wirtschaft massiv ankurbeln, gleichzeitig die Inflation runterbringen.

Inflationsprognose schwierig

Was genau ist die Inflation? Wie wird sie ermittelt? Und warum unterliegt sie so starken Schwankungen? Antworten auf häufige Fragen.

Trump will sich in Zinspolitik der Fed einmischen

Was auch immer der US-Präsident künftig von seiner politischen Agenda umsetzen wird, das Verhältnis zur Notenbank gilt schon jetzt als schwer belastet. Im Wahlkampf hatte Trump mehrfach angedroht, sich in die Geldpolitik einzumischen. Er sei Geschäftsmann und hätte von daher ohnehin ein besseres Gespür für die Zinspolitik als die meisten Notenbänker.

Kater hingegen ordnet die öffentlichen Einmischungen Trumps anders ein. In jedem anderen westlichen Land mit jedem anderen Regierungschef hätte es einen Aufschrei gegeben, so der DekaBank-Mann: "Nicht so beim US-Präsidenten. Das zeigt, dass er in bestimmten Themen nicht mehr ganz so ernst genommen wird wie früher." Der eher wortkarge Powell würde vermutlich auch das nicht kommentieren.