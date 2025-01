Trump und EU: Wie sich Europas Wirtschaft behaupten kann

US-Präsident Donald Trump hat schon an den ersten Tagen seiner Amtszeit mit zahlreichen Entscheidungen für Unruhe gesorgt - auch die EU blickt gebannt nach Washington.

Mit großem Unbehagen blickten die Europäer in den vergangenen Wochen in Richtung USA. Doch nun wird die Rhetorik kämpferischer, Europa erwacht aus der Agonie. Im Wesentlichen kristallisieren sich gerade für die Wirtschaft fünf Punkte heraus, die es für die EU im Umgang mit dem Protektionismus von US-Präsident Donald Trump zu beachten gilt.

1. Europäisches Selbstbewusstsein stärken

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) gab in ihrer Rede beim Weltwirtschaftsforum die Richtung vor: "Das Handelsvolumen zwischen uns beläuft sich auf 1,5 Billionen Euro, was 30 Prozent des Welthandels entspricht."

Sie richtete damit ihr Augenmerk darauf, dass auch die USA etwas zu verlieren haben. Laut von der Leyen beschäftigen europäische Unternehmen 3,5 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner in den USA. Zusätzlich hingen weitere Millionen amerikanische Arbeitsplätze direkt vom Handel mit Europa ab. Zudem gebe es zahlreiche Kooperationen und Lieferketten.

US-Präsident Donald Trump plant Investitionen bei Künstlicher Intelligenz in Höhe von 500 Milliarden Dollar. Was das bedeutet, erklärt ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.

Es ist ein klarer Hinweis an die Trump-Administration: In der globalen Wirtschaft geschieht nichts ohne Wechselwirkung. Dies gilt auch für Trumps Lieblingsthema Zölle. Dort ist die EU besser vorbereitet als angenommen. Sollte Trump ernst machen, werden Gegenzölle auf die wichtigen US-Agrargüter und Produkte von Firmen in republikanischen Wahlkreisen erwartet.