VW: IT-Panne behoben - Bänder laufen wieder

Weiterhin gebe es keine Anzeichen, dass die Störung durch externe Einflüsse verursacht wurde, so der Sprecher. Die Störung hatte am Mittwoch das zentrale Netzwerk des Volkswagen-Konzerns lahmgelegt. Die Bänder in mehreren Werken standen komplett still. Auch die Komponentenwerke in Braunschweig, Salzgitter und Kassel waren betroffen. Audi meldete ebenfalls Probleme. Wie das "Handelsblatt" berichtet, waren auch Autohäuser und das US-Werk in Chattanooga betroffen.