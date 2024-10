Warum Deutschlands Wasserstoff-Plan zur Energiewende stockt

Schiffe, Autos, Flugzeuge, Kupfer- und Stahlhütten, die heimische Heizung - all das soll in Zukunft mit Wasserstoff laufen und damit die Klimaschädlinge Öl, Gas und Kohle ersetzen. Deutschland hat sich einen Plan verordnet, eine "nationale Wasserstoffstrategie".

In Hamburg soll eine Anlage zur Produktion von umweltfreundlichem Wasserstoff aus Ökostrom eröffnen.

Kernnetz: Viele Pipeline-Abschnitte noch ohne Betreiber

Doch die Fragezeichen wachsen. Die Bundesnetzagentur war beauftragt, bis Mitte Oktober das Wasserstoff-Kernnetz zu genehmigen und vorzustellen, also das Netz, das zeigt, wo hierzulande Wasserstoff-Pipelines verlaufen sollen. Eine Ankündigung, auf die die Wirtschaft in manchen Regionen sehnsüchtig wartet: Zentrale Standorte wie große Industriezentren, Speicher und Kraftwerke müssen angeschlossen werden, um Wasserstoff zu empfangen oder weiterzugeben.

Dafür braucht es langfristige Planungen und Betreiber der einzelnen Streckenabschnitte. Die sind in vielen Bundesländern aber bislang nicht gefunden, auch weil noch nicht klar ist, wie lange noch Erdgas durch bestehende Leitungen rauschen soll. Und: In manchen Regionen wie zum Beispiel im Saarland haben Bürgerinitiativen schon ihr Veto eingelegt.

Drei Milliarden Euro plant der Bund in die Wasserstoff-Infrastruktur zu investieren.

Wasserstoff-Importe: Verzögerungen aus Skandinavien

Weitere Verzögerungen kommen aus Skandinavien: Dänemark hat vor zwei Wochen mitgeteilt, den Start einer Wasserstoff-Pipeline nach Deutschland, von 2028 auf 2031 zu verschieben. Begründung: Mehrere Aktivitäten seien "umfangreicher und zeitaufwendiger als ursprünglich angenommen". Weil grüner Wasserstoff, also Wasserstoff der mithilfe von erneuerbaren Energien hergestellt wird, knapp und teuer ist, soll übergangsweise auch blauer Wasserstoff eingesetzt werden können.

Er wird wie konventioneller Wasserstoff auf Erdgasbasis hergestellt. Das dabei entstehende CO2 wird jedoch aufgefangen und unterirdisch gespeichert. Norwegen ist Vorreiter dieser Technik, hat erst kürzlich eine solche CCS-Speicher-Anlage in Betrieb genommen.

Norwegen will in Zukunft Wasserstoff liefern, auch an Deutschland. Aber ihr blauer Wasserstoff verursacht wohl mehr CO2 als gedacht.

28.04.2023 | 1:50 min