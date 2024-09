Indien: Mit Technik aus Deutschland zur Energiewende?

In Zeiten, in denen Deutschlands Wirtschaft kriselt, verlagern Firmen ihre Produktion ins Ausland. Zum Beispiel verstärkt nach Indien, wo Arbeitskräfte günstig sind und die Energiepreise niedrig.

Es ist heiß, schwül, stickig - trotzdem werkeln knapp zwei Dutzend Jungunternehmer und Studenten im Freien an einem Elektrolyseur der neuesten Generation herum. Die Technik "Made in Germany". Das Ziel: grüner Wasserstoff.

Fachkräfte aus Indien nach Deutschland "locken"

Grüner Wasserstoff soll viele Energieprobleme in Deutschland lösen. Doch die Industrie steckt noch in den Kinderschuhen. Kann Wasserstoff wirklich bald Erdgas ersetzen?

Schulze: "Gigant Indien" kann weltweiten Klimaschutz voranbringen

Auch deshalb ist sie zu Indiens größter Konferenz für Erneuerbare Energien, RE Invest, gekommen. Und darf den indischen Premierminister durch den deutschen Pavillon führen - alles für die deutsch-indische Kooperation in diesem Bereich. Es sei, so Schulze, neben der Hoffnung auf Fachkräfte eine riesige Chance für deutsche Firmen auf dem Zukunftsmarkt schlechthin.

Schaffe es Indien, dann schaffe es auch die Welt, so Schulze.

Brüssel hat das OK gegeben: Der Bund darf insgesamt drei Milliarden Euro in die Wasserstoff-Infrastruktur investieren. Die Energiequelle soll in Zukunft eine große Rolle spielen.

