Namibia: Grüner Wasserstoff für Klimaneutralität?

Aufgrund seiner klimatischen und geographischen Bedingungen soll sich Namibia in den künftigen Jahren zu einem großen Exporteur für grünen Wasserstoff entwickeln.

Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden und benötigt dafür dringend nachhaltige Energie. Grüner Wasserstoff , der aus Solar- und Windkraft hergestellt wird, soll die Zukunft sein. Doch die Produktion benötigt extrem viel Sonne, Wind und Platz. Bedingungen, die in Deutschland nicht gegeben sind. Die nationale Wasserstoffstrategie sieht deshalb vor, dass 50-70% Prozent des zukünftigen Bedarfs importiert werden muss - unter anderem aus Namibia

Der Süden Afrikas als neuer Wasserstoffproduzent

Brüssel hat das OK gegeben: Deutschland darf insgesamt drei Milliarden Euro in die Wasserstoff-Infrastruktur investieren. Die Energiequelle soll in Zukunft eine große Rolle spielen.

25.06.2024 | 1:36 min