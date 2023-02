Das ist noch gar nicht lange her. Zumindest nicht für jene, die seitdem viel verloren haben: Tausende ihren Arbeitsplatz. Noch mehr ihre Altersvorsorge. Oft: beides. Am 25.6.2020, um 10:36 Uhr meldete die Nachrichtenagentur Reuters: "Wirecard steht vor der Pleite". Fast zwei Milliarden Euro waren aus der Bilanz verschwunden. Sie sind bis heute nicht aufgetaucht. Nicht nur Privatanleger glaubten an die Geschichte des Dax-Aufsteigers aus Aschheim bei München, der die Finanzwelt mit seinen innovativen Bezahlsystemen revolutionieren würde. Auch die Banken glaubten an Markus Braun. So sehr, dass sie Wirecard über drei Milliarden Euro liehen. Futsch.