Fischereiabkommen auf WTO-Konferenz gescheitert

Ein geplantes weltweites Abkommen zum besseren Schutz der Fischbestände ist vorerst gescheitert. Die Handelsminister der 166 Mitgliedsländer der Welthandelsorganisation (WTO) konnten sich in Abu Dhabi nicht auf gemeinsame Maßnahmen einigen.

Viele Menschen auf Madagaskar leben vom Fischfang, doch sie hatten das Meer überfischt. Eine Initiative überzeugte die Fischer bestimmte Regionen eine Zeit lang nicht zu befischen. 06.03.2023 | 2:03 min

Nur ein Minimalkonsens kommt zustande

2026 findet die nächste WTO-Ministerkonferenz in Kamerun in Afrika statt. Da müsste dann neu entschieden werden.

Abkommen hätte Fischbestände schützen sollen

Das Ergebnis der Verhandlungen ist de facto ein Persilschein, den Raubbau an den Meeren fortzusetzen.

Im Poker zwischen Industrie- und Entwicklungsländern habe es leider kein Happy End gegeben, so die Holl-Buhl.

Alle Länder der WTO müssen einstimmig entscheiden

In der Hoffnung auf eine Einigung war die eigentlich nur bis Donnerstag anberaumte Konferenz mehrmals verlängert worden, aber letztlich vergeblich. Die Schwierigkeit ist, dass die inzwischen 166 Länder der WTO immer einstimmig entscheiden. So hat jedes Land effektiv ein Veto.

Die Vereinten Nationen haben im vergangenen Jahr über ein Abkommen den Schutz der Ozeane vorangetrieben. 20.06.2023 | 0:58 min

"In den langen Stunden der Verhandlungen haben wir schwierige, aber auch gewinnbringende Zusammenarbeit gesehen", sagte WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala zum Abschluss. Es habe aber nicht gereicht. Die Verhandlungen sollen nun am Sitz der Organisation in Genf weitergehen.