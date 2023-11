Meeresschutz und Meeresnutzung: Algen aus dem Windpark

Nicht nur in Japan, auch an Europas Küsten in Irland oder der Bretagne stehen Makroalgen schon seit langem auf dem Speiseplan - als Salat aus dem Meer oder in der Miso-Suppe. Auch die Lebensmittelindustrie setzt Gel-bildende Polysaccharide aus Makroalgen schon seit einiger Zeit als Stabilisator, Bindemittel und Geliermittel oder zur Verdickung ein.



Beispielsweise sind solche Stoffe aus Makroalgen in vielen Joghurts enthalten. Bekannt sind Zusatzstoffe wie Agar-Agar, Alginat und Carrageen in Süßspeisen und Eiscremes und zur Calciumanreicherung tauchen Algenprodukte in manchen Pflanzendrinks auf.



Wegen ihres Reichtums an verschiedenen Inhaltsstoffen gelten Makroalgen bei Lebensmittelökonomen als Speise der Zukunft - anders als Fische beispielsweise müssen Algen nicht gefüttert werden, brauchen in Aquakulturen keine Medikamente und enthalten doch ähnlich diätetisch sinnvolle Inhaltsstoffe.