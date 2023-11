Mangroven und Algen: Klimaretter im Wasser | Terra-X-Kolumne

Man geht davon aus, dass etwa ein Viertel des vom Menschen durch fossile Energiegewinnung freigesetzten Kohlenstoffs vom Ozean aufgenommen wurde und er uns in den letzten Jahren vor einem schnellen Klimawandel bewahrt hat. Das tut er, in dem sich CO2 ganz natürlich in seinem Wasser löst. Doch auch die Fotosynthese betreibenden Lebewesen an den Küsten wie Gräser, Bäume oder Algen leisten einen erheblichen Beitrag dazu.