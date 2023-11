Abwurf von Osiris-Rex: Probe von Asteroid Bennu geborgen

Die Raumsonde "Osiris Rex" hat nach langer Reise eine Kapsel mit Gestein vom Asteroiden Bennu abgeworfen. Die Proben könnten wertvolle Erkenntnisse über die Erde liefern. 25.09.2023 | 1:00 min

Schon ab Dienstag könnten Fachleute die von der Nasa-Sonde Osiris-Rex über der Erde abgeworfene Kapsel mit einer Geröllprobe vom Asteroiden Bennu untersuchen. Die größte jemals gesammelte Probe von einem Asteroiden kam am Sonntag sicher in den USA an.

Diese Steine werden uns helfen, die Ursprünge von organischem Material und Wasser zu verstehen, die möglicherweise Leben auf der Erde ermöglicht haben. Nasa auf X (vormals Twitter)

Die Sonde hatte die Kapsel, die vom Aussehen her an eine Art Salatschüssel mit hohem Deckel erinnert, in einer Höhe von rund 102.000 Kilometern über der Erde abgeworfen. Geschützt von einem Hitzeschild und gebremst von Fallschirmen landete die Kapsel dann in der Wüste des US-Bundesstaats Utah. Dabei blieb sie nach Angaben der Nasa wie erhofft unbeschadet.

Post der Nasa Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Twitter-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Erste Ergebnisse könnten Mitte Oktober verkündet werden

Per Hubschrauber wurde sie in ein erstes steriles Labor in der Nähe der Landestelle gebracht und einer "Stickstoff-Säuberung" unterzogen. So sollten Verunreinigungen verhindert werden.

Ein Helikopter fliegt die vor Ort nochmals verpackte von Osiris-Rex abgeworfene Kapsel weg. Quelle: AP

Am Montag könnte die Probe dann in Nasa-Labore im US-Bundesstaat Texas gebracht werden - wo sich rund 200 Wissenschaftler mit 60 verschiedenen Untersuchungsmethoden ab Dienstag an dem Material zu schaffen machen sollen. Für den 11. Oktober hat die Nasa eine Pressekonferenz angekündigt, wo erste Ergebnisse der Untersuchungen mitgeteilt werden sollen.

Abwurf von Sonde "Osiris-Rex" : Wie eine Asteroiden-Probe zur Erde kommt Seit sieben Jahren ist die Sonde "Osiris-Rex" unterwegs. Sie hat Staub und Geröll eines Asteroiden eingesammelt - die nun spektakulär auf die Erde fallen sollen.

Wohl größte Asteroiden-Probe in der Geschichte

Sollte sich der Inhalt der Kapsel so darstellen wie von der Nasa erhofft, dann wäre es die erste erfolgreich zur Erde gebrachte Probe eines Asteroiden in der Geschichte der US-Raumfahrtbehörde - und die wohl größte jemals entnommene solche Probe überhaupt. Die Kapsel enthält Schätzungen der Nasa zufolge rund 250 Gramm Geröll, die vor rund drei Jahren von dem Himmelskörper eingesammelt worden waren.

Osiris-Rex war im September 2016 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet und rund zwei Jahre später im Weltraum bei Bennu angekommen. Der tiefschwarze Asteroid, benannt nach einer antiken ägyptischen Gottheit, hat einen Durchmesser von rund 550 Metern und könnte der Erde in gut 150 Jahren recht nahekommen.

Forscher wollen Entstehung des Sonnensystems verstehen

Auch wenn das Einschlagrisiko sehr gering ist, zählt die Nasa Bennu zu den gefährlichsten derzeit bekannten Asteroiden - und will ihn deshalb ganz genau erforschen.

Nachrichten | Panorama : Asteroiden-Einschlag: So groß ist die Gefahr Asteroid, Komet, Meteorit: Wie groß ist die Gefahr aus dem All wirklich? Forscher wissen wir mehr denn je - und können unseren Planeten sogar verteidigen.

Zudem erhoffen sich die Wissenschaftler von der rund eine Milliarde Dollar teuren Osiris-Rex-Mission Erkenntnisse über die Entstehung des Sonnensystems vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren, denn solche Asteroiden sind Überbleibsel davon.

Asteroiden bestehen aus dem ursprünglichen Material, aus dem das Sonnensystem vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden ist. Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Asteroid Bennu reich an Kohlenstoff ist und in Mineralien eingeschlossene Wassermoleküle enthält.

Osiris-Rex schon unterwegs zum nächsten Asteroiden