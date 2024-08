Augen aus dem 3D-Drucker: Prothesen werden individueller

Johann Reinhard vom Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung (IGD) schiebt am 3D-Drucker seiner Einrichtung mehrere Farbkartuschen ein: "Im Prinzip ist es eine Druckertinte, wie man sie aus dem Inkjet-Drucker kennt - aber zertifiziert und bio-kompatibel." Die Schwierigkeit bei dem Verfahren sei, dass "wir die einzelnen Farben nicht mischen können, sondern separat platzieren müssen und am Ende durch den optischen Gesamteindruck die Farbe erzielt wird".

3D-Druck: Schicht für Schicht zur Augenprothese

Neue Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer sollen in Zukunft neuartige Prothesen ermöglichen. So sollen zum Beispiel Exoskelette wieder Bewegung ermöglichen.

Reinhards Augenprothesen sind nur Testmodelle, in Großbritannien sind sie schon länger auf dem Markt. Vor knapp drei Jahren erhielten am Moorfields Eye Hospital in London die ersten Patienten 3D-gedruckte Augenprothesen. Die britische Klinik kooperiert mit dem Fraunhofer-Institut.

Gedruckter Knochenersatz: Aufwändig und teuer

Wirtz ist Orthopäde und setzt bei Patienten, für die standardisierte Hüftgelenke nicht in Frage kommen, Knochenersatz aus dem 3D-Drucker ein. Zum Beispiel dann, wenn die Knochenstruktur so defekt ist, dass nur ein größeres, individuell geformtes Implantat am gesunden Knochen befestigt werden kann.

Doch was so einfach klingt, ist aufwändig und auch teuer: An die 15.000 Euro kann eine solche Hüftgelenksprothese kosten. Kommt kein anderes Produkt infrage, so zahlt die Gesetzliche Krankenkasse das Implantat.