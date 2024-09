Werther feiert 250. Jubiläum: Goethe-Roman mit Europa-Erfolg

Man mag darüber lächeln, wenn Werther und Lotte eine Gewitterlandschaft betrachten, beide an denselben geschätzten Dichter denken - und bei der Nennung von dessen Namen ("Klopstock!") beinah in Tränen ausbrechen. Andererseits: Bis heute bewegt es Menschen, wenn Vertraute - oder solche, die es werden könnten - eine ähnliche Assoziation haben wie man selbst, wenn man gemeinsame Vorlieben entdeckt, gar Sätze für den anderen vollendet. Nicht nur insofern bleiben "Die Leiden des jungen Werther", erschienen vor 250 Jahren, bis heute aktuell.

Veröffentlicht am 29. September 1774, war der Roman sofort ein Erfolg - und zwar in ganz Europa. Der junge Goethe, dessen 275. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird, war bis dahin vor allem in deutschen Landen bekannt; dies änderte sich nun. Sein "Werther", in wenigen Monaten verfasst, prägte stehende Redewendungen - vom ersten Satz an: "Wie froh bin ich, dass ich weg bin!" Bis hin zu melodramatisch-stilprägenden Ausdrücken wie: "Ach, diese Lücke!"