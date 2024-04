Elefantenjagd als Illusion vom Artenschutz | Terra-X-Kolumne

... ist promovierte Biologin und arbeitet für die Artenschutzorganisation Pro Wildlife in München mit Schwerpunkt zum Thema Trophäenjagd. Ihr Fokus liegt auf der fachlichen Aufklärung in der Öffentlichkeit und Politik sowie Projekten zur Koexistenz von Mensch und Tier in mehreren afrikanischen Ländern. Ihr Ziel: Wildtiere in ihren natürlichen Ökosystemen erhalten. Obwohl sie viel Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz benötigt, empfindet sie ihren Einsatz für den Artenschutz als Privileg.