Endometriose: Millionen für die Erforschung der Krankheit

Als einer von fünf Forschungsverbünden erhält der Tübinger Verbund "Endo-Relief" in den kommenden drei Jahren 3,5 Millionen Euro vom Bundesforschungsministerium für Grundlagenforschung im Bereich der Endometriose

Der Verbund besteht aus mehreren Instituten, Zentren sowie Forscherinnen und Forschern des Universitätsklinikums Tübingen und dem Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Institut in Reutlingen, heißt es in einer Mitteilung der Uniklinik und der Universität Tübingen.

Endometriose-Folgen: Organschäden, Schmerzen, Unfruchtbarkeit

Bei den Betroffenen siedle sich krankhaftes Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnle, außerhalb der Gebärmutter an. Dieses Gewebe könne umliegende Organe befallen, zu chronischen Entzündungen , Vernarbungen und Verwachsungen führen.

Biodatenbank und Testung neuer Therapieformen

Die Tübinger Forscher rund um Professor Bernhard Krämer wollen die Endometriose und ihre Ursachen in vier Teilprojekten erforschen. Zentral ist dabei der Aufbau einer Biodatenbank, in der Patienteninformationen in anonymisierter Form analysiert werden sollen.