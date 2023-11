Felsstürze: Wie der Klimawandel die Alpen verändert

Die Sorge vor lebensbedrohlichen Murenabgängen in den Alpen wächst - Schuld ist der Klimawandel. 29.10.2023 | 28:44 min

August 2023: Ein amerikanischer Bergsteiger filmt am Aiguille du Midi in den französischen Alpen einen riesigen Felssturz. Felsblöcke krachen die Nordwand hinunter, verfehlen eine Gruppe am Bergfuß nur um ein paar Meter. Das Video haben Zehntausende User auf Instagram aufgerufen.