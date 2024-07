Neuro-Rechte: Wer schützt unsere Gedanken?

Kommunikation mit Avatar von Schlaganfall-Patientin

Diese Technologien sind zwar noch in der klinischen Erprobung, aber die Ergebnisse sind erstaunlich. Zum Beispiel können Schlaganfall-Patienten , die ihr Sprachvermögen verloren haben, wieder mit der Außenwelt kommunizieren oder per Gedanken einen Computer steuern.

Obwohl diese Technologien noch in den Kinderschuhen stecken, ist es jetzt schon an der Zeit, über unsere kognitive Privatsphäre nachzudenken: das Recht auf Selbstbestimmung über unser Gehirn und unsere mentalen Erfahrungen. Weltweit machen sich Wissenschaftler Gedanken über den rechtlichen Schutz unserer Gedanken.

Rechtsethikerin: Gedanken vor Fremdeingriffen schützen

Die Rechtsethikerin Nita Farahany, eine führende Stimme in der Debatte über kognitive Freiheit, mahnt, dass es jetzt an der Zeit ist, unsere Gedanken vor Fremdeingriffen zu schützen. Unsere Gedanken können zwar in Zukunft genutzt werden, um Geräte aller Art zu steuern. Doch die Entwickler und Betreiber dieser Analysegeräte haben direkten Zugriff auf die Vorgänge in unserem Gehirn, können sie speichern und weiterverarbeiten.