Klimaforscher Latif: "Es ist jetzt schon nach zwölf"

Mit Blick auf das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens sagt der Klimaexperte: "Ein Abkommen zu unterzeichnen, wie das Paris-Abkommen, ist hier eine Sache. Aber sich daran zu halten, ist die andere Sache. Und die allermeisten Länder, eigentlich alle Länder, halten sich nicht daran, was sie in Paris versprochen haben."

"Im Prinzip ist es jetzt schon nach zwölf", sagt Latif. Man sehe "die Zunahme der Extremwetterereignisse", an die "unsere Infrastruktur" überhaupt nicht angepasst sei. Niemand wisse, ob es irgendwann einen "Point of no Return" gebe, an dem sich die Dinge "dann verselbstständigen und dann nicht mehr zu begrenzen sind".