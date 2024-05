Kokosnuss: Schattenseiten in Anbaugebieten des Superfoods

Die Kokosnuss gilt als echtes Superfood - lecker, gesund und scheinbar grenzenlos einsetzbar. Die weltweite Nachfrage nach Kokosnuss steigt. Aber der zunehmende Konsum bringt Probleme in den Anbaugebieten mit sich. Kokosfarmer arbeiten unter gefährlichen Bedingungen und das oft für wenige Euro am Tag.

Kokosfarmer: Leben in Armut und gefährliche Ernte

Ich habe einen Freund, der von einer Palme gefallen ist. Er war oben am Ernten und hat sich an einem Blatt festgehalten, das aber nicht stark genug war, um ihn zu halten.

Plantagenarbeit: Fehlende Daten und Kontrollen

Lieferkettengesetz: Faire Löhne und Arbeitsbedingungen?

Auf dem Weg zu einem EU-weiten Lieferkettengesetz wurde die nächste Hürde genommen: Das EU-Parlament hat für ein Lieferkettengesetz gestimmt. Das Gesetz verpflichtet Unternehmen dazu, in ihren Lieferketten gewisse Standards zu garantieren, und zwar an jedem Punkt der Lieferkette.

... hat das EU-Parlament am 24.04.2024 zugestimmt. Es gilt für Unternehmen ab einer Größe von 1.000 Beschäftigten, die einen jährlichen Umsatz von mehr als 450 Millionen Euro haben. Bei der finalen Abstimmung in Straßburg stimmten 374 Abgeordnete für das Gesetz, 235 dagegen und 19 enthielten sich. Auch Deutschland enthielt sich, da innerhalb der Bundesregierung keine Einigkeit herrscht. Formal muss das Gesetz noch bestätigt werden, anschließend können die Mitgliedsstaaten es in ihrem nationalen Recht umsetzen.

So will man zum Beispiel gegen Umweltverschmutzung , Kinderarbeit oder Menschenrechtsverletzungen vorgehen. Halten sich Unternehmen nicht an diese Vorgaben, können sie haftbar gemacht werden.

Zertifizierte Kokosprodukte: Bessere Konditionen für die Farmer

Der Kokos-Boom hierzulande führt zu wachsenden Abhängigkeiten in den Anbauländern und erschwert kurzfristige Lösungen, die trotzdem die Existenz der Farmer vor Ort sichern könnte. Die Hoffnung liegt also in den langfristigen Veränderungen, die das Lieferkettengesetz anstoßen und konsolidieren will.