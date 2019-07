Der Baobab, bei uns auch Affenbrotbaum genannt, gehört zur Familie der Malvengewächse und kommt in Afrika, Madagaskar und Australien vor. Beim Baobab ist sowohl die Nutzung des Baumes als auch die seiner Früchte verbreitet. In Aftrika ist er Teil der traditionellen Volksmedizin. Bei uns bekannt als Superfood ist die Frucht, bzw. die Bohne des Baobab. Sie sind reich an Vitamin C, Eisen, antioxidativ wirksamen Polyphenolen, Ballaststoffen sowie vielen weiteren Vitalstoffen. Wissenschaftler fanden heraus, dass die Einnahme des Baobab-Pulvers präbiotisch wirkt und somit Darmbeschwerden, wie z. B. das Reizdarm-Syndrom lindern kann. Bei uns wird aus dem Fruchtbrei gewonnenes Pulver und Pulverextrakt unter anderem in der Lebensmittelindustrie verwendet. Dabei gilt, jer roher die Bohne, um so wertvoller ihtre Nährstoffe. Zudem wird aus den Samen Speiseöl hergestellt. Die intensiver Nutzung des Baobab blieb nicht ohne Folgen. Auf der Roten Liste der gefährdeten Arten werden inzwischen sechs Baobab-Arten als in iohrem Bestand gefährdet eingestuft.



Quellen: zentrum-der-gesundheit.de; Wikipedia; foodspring.de

Bildquelle: Imago