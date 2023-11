Luna-25: Russlands Mondlandung im Alleingang

Wie gerne mal üblich in der Raumfahrt wird auch rund um Luna-25 nicht mit Superlativen gegeizt: Erstmals nach der damals sowjetischen Luna-24-Mission 1976 bringt nun Russland wieder einen Flugkörper auf den Mond. Vor allem aber soll es die erste weiche Landung in der Südpolarregion des Mondes überhaupt werden, lässt die staatliche Raumfahrtagentur Roskosmos wissen.

"Die Südpolarregion ist deshalb so bedeutsam, weil die Bedingungen dort noch relativ 'angenehm' sind", erklärt Christian Bach vom Institut für Luft- und Raumfahrttechnik an der TU Dresden. An manchen Stellen dort gebe es immer Sonnenlicht. In einigen Kratern Eis, aus dem man Wasser gewinnen könnte.

Ambitioniertes Mondprogamm von Russland

Mindestens ein Jahr lang soll die Sonde die Beschaffenheit von Plasma- und Staubkomponenten in der Exosphäre, also der extrem dünnen Atmosphäre, untersuchen. Ebenso die des Regoliths, also der lockeren oberen Bodenschichten. "Damit lässt sich schlussfolgern, welche nutzbaren Ressourcen man aus dem Regolith extrahieren kann oder wie gut sich der Regolith eignet, um daraus beispielsweise Habitate oder Landeflächen zu bauen", erklärt Raumfahrtexperte Christian Bach.

Allerdings: Wirklich Alltag ist in diesen Zeiten auch die Mondmission nicht. Ursprünglich sollte eine Kamera der europäischen Raumfahrtagentur Esa mit an Bord sein sowie weitere Instrumente bei den Folgemissionen. Nach Beginn des Kriegs in der Ukraine setzte die Esa allerdings die Zusammenarbeit aus.

Chancen für Luna-25 ohne Esa-Beteiligung nicht geringer

Mit der Mission jedenfalls macht nun auch Russland mit beim Wettrennen zum Mond . Gründe für das große Interesse am Erdtrabanten gebe es viele, so Bach: "Von politischem Prestige über einen Goldrausch zum Abbau lunarer Ressourcen bis hin zur Nutzung des Mondes als Technologietreiber." Allerdings: Welche Rolle Russland dabei noch spielen kann, sei fraglich.

Russische Raumfahrt leidet unter Sanktionen

Überraschend hat Russland im April die Beteiligung an der Internationalen Raumstation ISS bis 2028 verlängert. Sie sollte eigentlich 2024 auslaufen. Es dürfe "in keinem Fall eine Pause in der bemannten Raumfahrt geben", so die Begründung von Roskosmos.

Europa ohne Zugang zum Weltraum

"Das ist in der Tat ein ziemliches Rätsel", findet Raumfahrtexperte Bach. Es stehe im "krassen Gegensatz" dazu, dass die Zusammenarbeit an anderer Stelle komplett eingestellt worden ist, was massive Folgen habe. "Man schaue sich dazu nur an, dass Europa aktuell ohne Zugang zum Weltraum da steht", so Bach. "Und trotz dieser misslichen Lage bleibt man hart."