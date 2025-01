Rakete "New Glenn" von Amazon-Gründer Jeff Bezos gestartet

Das Weltraumunternehmen Blue Origin von Amazon -Gründer Jeff Bezos hat erstmals seine neue, leistungsstarke Rakete getestet. Die rund 100 Meter hohe "New Glenn" hob vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im Bundesstaat Florida in den USA ab.

Blue Origin: Haben Raketenteil verloren

Bei der Schwerlastrakete handelt es sich um eine zweistufige Rakete. Diese Stufen sind übereinander montiert und werden nacheinander gezündet. Die erste, also untere Stufe von "New Glenn" soll irgendwann, so der Plan, nach ihrem Einsatz aufrecht landen und wiederverwendet werden können.