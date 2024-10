Umweltpreis: Moorforscherin und E-Auto-Pionier geehrt

Höchstdotierter Umweltpreis Europas

Der Bundespräsident appellierte an alle, für Klimaschutz und Biodiversität "das zu tun, was wir können".

Charge-Box in der Größe einer Telefonzelle

Trockene Moorflächen setzen Unmengen an CO2 frei. Für sieben Prozent aller Treibhausgasemissionen in Deutschland sind sie verantwortlich.

Tanneberger will Preisgeld in die Forschung stecken

Tanneberger will das Preisgeld für eine wissenschaftliche Neugründung ausgeben. "Wir wenden direkt an, was wir erforschen", sagte sie über ihr Institut mit rund 100 Mitarbeitern. Unternehmer Speidel will entweder investieren oder Schulden abzahlen.