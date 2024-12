Aufgrund einer ungewöhnlichen Wetterlage über Deutschland können Schadstoffe in der Luft derzeit nicht abziehen. Die erhöhte Feinstaubbelastung hält noch bis Silvester an.

Eine ungewöhnliche Wetterlage über Deutschland sorgt derzeit dafür, dass Schadstoffe in der Luft nicht abziehen können. Es gebe wenig Austausch zwischen den Luftschichten, deswegen sammele sich Feinstaub in den Niederungen an, erklärt Meteorologe Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Das bedeutet an vielen Orten schlechte Luft.

Gesundheitsgefährdende Feinstaubwerte

In zahlreichen Orten in der Südhälfte Deutschlands wurden am Samstagmorgen erhöhte Werte des gesundheitsgefährdenden Feinstaubs gemessen. Im bayerischen Kempten etwa waren es beim besonders feinen Staub ganze 35 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Vom Menschen verursachte Feinstaubquellen: Kraftfahrzeuge

Kraft- und Fernheizwerke

Abfallverbrennungsanlagen

Öfen und Heizungen in Wohnhäusern

Tierhaltung (Landwirtschaft)

Straßenverkehr

Bautätigkeiten

Bestimmte Industrieprozesse Natürliche Feinstaubquellen: Emissionen aus Vulkanen und Meeren

Bodenerosion

Wald- und Buschfeuer

Viren, Sporen und Bakterien

Quelle: Umweltbundesamt Quelle: Umweltbundesamt

Auch in Teilen von München, Würzburg, Bamberg, Passau sowie im baden-württembergischen Tübingen, Kehl und Neuenburg sowie in Worms und Dresden lagen die Werte über dem Grenzwert von 25 Mikrogramm. Das zeigen Daten des Umweltbundesamtes.

Bei empfindlichen Menschen können nachteilige gesundheitliche Wirkungen auftreten. Diese sollten körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien vermeiden. „ Hinweis des Umweltbundesamts

Aber auch bei gesunden Menschen kann der Feinstaub zu Atemwegsproblemen führen. Der eingeatmete Staub reizt die Schleimhäute in Nase, Rachen und Luftröhre. Halsschmerzen und eine trockene Nase sind zum Beispiel eine Folge.

Wärmere Luft oben drückt Schadstoffe in Niederungen

Deutschland erlebt derzeit eine Inversionswetterlage. Diese entstehe sehr häufig in den Herbst- und Wintermonaten bei ruhigem Hochdruckwetter - so wie jetzt gerade, erklärt ZDF-Meteorologin Leonie Imhäuser. Normalerweise nehme die Temperatur mit der Höhe ab: auf den Bergen sei es dann kälter als in den Tälern.

Aktuell ist das aber genau umgekehrt. Auf den Bergen ist es warm, während es in den Tälern kalt bleibt. „ Leonie Imhäuser, ZDF-Meteorologin

Genau diese umgekehrte Temperaturverteilung bezeichne man als Inversionswetterlage, so Imhäuser. Das Problem dabei: Die Luft wird nicht mehr richtig durchmischt. Die warme Luft in der Höhe wirke wie ein Deckel, und damit sammle sich Feinstaub unten in Bodennähe an.

Dem DWD zufolge hält diese Situation noch bis Silvester an. "Dann stellt sich die Wetterlage um, es wird windiger oder sogar stürmisch", so Herold.

Erhöhte Feinstaublast auch durch Silvesterfeuerwerk

Im Norden ist die Feinstaubbelastung nur gering, weil es dort windig ist und sich damit keine Inversion bilden kann. Dort komme der Wind voraussichtlich noch rechtzeitig, um den Feinstaub wegzublasen, der durch die Silvesterfeuerwerke zusätzlich entstehe, so Imhäuser. Anders sehe es im Süden aus:

Da wird der nur schwache Wind die Feinstaubbelastung in Kombination mit dem Feuerwerk noch erhöhen. „ Leonie Imhäuser, ZDF-Meteorologin

Dem Umweltbundesamt zufolge werden Tonnen von Feinstaub durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern freigesetzt - in nur einer Nacht etwa ein Prozent der gesamten in einem Jahr freigesetzten Feinstaubmenge in Deutschland.

Die Belastung durch schlechte Luft sei in der Silvesternacht vielerorts so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht. Das Einatmen von Feinstaub gefährdet die Gesundheit. "Die Wirkungen reichen von vorübergehenden Beeinträchtigungen der Atemwege über einen erhöhten Medikamentenbedarf bei Asthmatikern bis zu Atemwegserkrankungen und Herz-Kreislauf-Problemen", schreibt das Umweltbundesamt.

