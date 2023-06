So, wie Autos Benzin brauchen, benötigen auch Schiffe einen Treibstoff. Die meisten Schiffe fahren mit Schweröl. Das Problem: Schweröl ist sehr giftig! Gelangt etwas davon ins Meer, zum Beispiel durch einen Unfall, verteilt es sich als feiner Ölfilm, setzt sich auf dem Meeresboden ab oder wird an Küsten gespült. Für Tiere und Pflanzen ist das schädlich und sogar tödlich.

Außerdem erzeugen Schiffe, die mit Schweröl fahren, besonders viele, sehr giftige Abgase. Diese Abgase müssen bei Schiffen auf See, anders als bei Autos, nicht gefiltert werden. Inzwischen gibt es ein Gesetz, in dem vorgeschrieben ist, dass weniger schädliche Abgase in die Luft gepustet werden dürfen. Trotz dieses Gesetzes gelangen noch sehr viele Schadstoffe, wie zum Beispiel Feinstaub, Ruß oder Co2, in die Luft. Das schadet dem Klima.