Terra-X-Kolumne: Warum Wölfe schießen keine Lösung ist

Die Wanderung der Wölfe nach Westen

Ein historisches Ereignis hatte dafür die Weichen gestellt. Mit der deutschen Wiedervereinigung änderte sich auch die Gesetzeslage. Seit 1990 steht der Wolf in ganz Deutschland unter strengem Schutz.

Die Tiere wurden aber nicht von Menschen wieder angesiedelt, sondern wanderten selbständig aus Polen ein. Schließlich kamen auf einem militärischen Sperrgebiet in Sachsen im Jahr 2000 Welpen zur Welt. Es waren die ersten in Deutschland geborenen wildlebenden Wölfe seit rund 150 Jahren. Seitdem breiten sie sich immer weiter aus und erobern ihre alte Heimat zurück.

Heute liegt der Schwerpunkt der Verbreitung im Osten und Norden Deutschlands und erstreckt sich in einem breiten Band von der Lausitz bis in die Lüneburger Heide, während im Westen und Süden des Landes bisher nur wenige territoriale Wölfe leben.

Der Wolfsbestand wächst

Die letzten Zahlen stammen aus dem Monitoringjahr 2022/2023, währenddessen wurden in Deutschland insgesamt 184 Wolfsrudel, 47 Paare und 22 sesshafte Einzeltiere bestätigt. Insgesamt konnten 1.339 Wolfsindividuen nachgewiesen werden: 439 erwachsene Wölfe, 83 Jährlinge (Wölfe im zweiten Lebensjahr) und 634 Welpen (Wölfe im ersten Lebensjahr). Bei den übrigen Tieren ließ sich das Alter nicht genau bestimmen.

Weniger Wölfe bedeuten nicht weniger Angriffe auf Nutztiere

Wildlebende Huftiere stellen die Hauptnahrung von Wölfen dar, wobei in Deutschland Rehe mit etwa 50 Prozent die häufigsten Beutetiere sind, gefolgt von Wildschweinen und Rothirschen. Nutztiere machen in Deutschland nur etwa ein bis zwei Prozent ihres Nahrungsspektrums aus.

Wölfe jagen meist die Beutetiere, die am häufigsten und am einfachsten verfügbar sind. Sie greifen Nutztiere an, wenn sie dazu die Gelegenheit haben. Wölfe werden nicht als Problemtiere geboren, sie können aber nicht zwischen erlaubten Wildtieren und verbotenen Nutztieren unterscheiden. Das führt immer wieder zu Konflikten und der Forderung, Wölfe präventiv abzuschießen.