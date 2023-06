Warum ist die AfD so stark? Was hat das mit dem Streit in der Ampel-Koalition, aber auch mit der Rolle der Union in der Opposition zu tun? Darüber spricht Victoria Reichelt bei ZDFheute live mit ZDF-Politikchef Matthias Fornoff und Nicole Diekmann aus dem ZDF-Hauptstadtstudio. Reporterin Melanie Haack berichtet aus Thüringen über die Gründe für das starke Abschneiden des AfD-Kandidaten bei der Landratswahl in Sonneberg.