Neuwahlen: Warum zögert Scholz?

Die Bundeswahlleiterin Ruth Brand, die sich um die Vorbereitung und Durchführung bundesweiter Wahlen kümmert, warnte zuvor vor einer überstürzten Neuwahl. In einem Brief an Scholz sprach sie von "unabwägbaren Risiken" einer schnellen Neuwahl des Bundestages. In kurzer Zeit müssten zahlreiche Aufgaben erledigt werden. Dazu gehöre die Bereitstellung der IT-Infrastruktur mit Sicherheitsmaßnahmen, die Beschaffung der Wahlunterlagen, Bestellung und Schulung von Wahlhelfern sowie die Organisation von Wahlräumen.