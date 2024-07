Live: Rheinmetall-Chef im Visier Putins?

Putin weitet seinen Krieg gegen die Ukraine mit Hilfe von Hacker-Gruppen auch in den digitalen Raum aus. Abhör-Skandale und Cyberangriffe sorgen in vielen europäischen Ländern schon länger für Unruhe. Die enorme Bedeutung von Cybersicherheit wurde nicht zuletzt durch den Abhör-Skandal rund um eine Gruppe von Bundeswehrgenerälen klar. Der Vorfall ist kein Einzelfall. Anfang 2023 griffen Hacker E-Mail-Konten des SPD-Parteivorstands an . Im März wurde die CDU zum Ziel der Hacker-Gruppe „Cozy Bear“ . Mit Hilfe einer Phishing-Mail sollten deutsche Politiker ausspioniert werden. Kurz darauf wurden auch mehrere französische Behörden Opfer von Cyberattacken.