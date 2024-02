Mitorganisator von Bauern-Demo : "Unfair, alles Minister Özdemir anzulasten"

14.02.2024 | 18:30 |

Eine Eskalation wie in Biberach schade dem Rückhalt der Bauern in der Bevölkerung, so Landwirt Klaus Keppler. Er hatte eine friedliche Kundgebung organisiert, mit Minister Özdemir.