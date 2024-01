Eisregen und Glätte in Deutschland

Wetterlage in Deutschland

Am Frankfurter Flughafen fallen heute zahlreiche Flüge aus. Wie eine Flughafen-Sprecherin am mitteilte, sind von 1047 geplanten Flügen bereits im Vorfeld 570 gestrichen worden. Auch am Flughafen München sorgt der Wintereinbruch für zahlreiche Ausfälle. Von rund 650 geplanten Starts und Landungen am Mittwoch seien mehr als 250 Flüge annulliert worden, so eine Sprecherin.