50.000 russische Soldaten: So läuft Putins Kursk-Offensive

Ziel von Putin könnte es sein, noch vor der Amtseinführung des neu gewählten US-Präsidenten Trump am 20. Januar, die gesamte Region wieder unter Kontrolle zu bringen. Hintergrund könnten Trumps Pläne sein, einen Waffenstillstand und ein Einfrieren des Kriegs an der aktuellen Frontlinie herbeizuführen. Das könnte auch der Grund dafür sein, dass Russland seine Angriffe in den illegal annektierten Oblasten im Osten der Ukraine intensiviert. Bis zur Amtseinführung von Trump will die scheidende Regierung unter Biden die Unterstützung für die Ukraine noch intensivieren, so US-Außenminister Blinken bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Rutte in Brüssel.