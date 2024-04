Live: Irans Großangriff - Wie reagiert Israel?

ZDFheute live zur Eskalation im Nahen Osten

Mit mehr als 300 Drohnen und Raketen hat der Iran in der Nacht Israel angegriffen, erstmals von seinem Staatsgebiet aus. Israels Militär konnte nach eigenen Angaben "99 Prozent" der Geschosse abfangen. Keine der 170 Drohnen und 30 Marschflugkörper habe israelisches Gebiet erreicht, teilte Hagari mit. Nur wenige der 110 ballistischen Raketen seien nach Israel durchgedrungen und haben eine Militärbasis im Süden des Landes "leicht" getroffen.

Gleichzeitig hat der Iran Israel vor einem Gegenangriff gewarnt: "Sollte das israelische Regime erneut einen militärischen Angriff durchführen, wird die Antwort des Irans mit Sicherheit stärker und entschlossener ausfallen", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Irna aus einem Schreiben an UN-Generalsekretär António Guterres. Grund für Irans Angriff war ein Vergeltungsschlag, Irans Revolutionsgarden sprachen von einer "Strafe" für Israel. Denn: Am 1. April habe Israel mutmaßlich einen Luftangriff auf das iranische Konsulat in Syrien durchgeführt, bei dem unter anderem zwei Generäle der iranischen Revolutionsgarden getötet wurden.