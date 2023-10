Wegen der Raketenangriffe heulten in verschiedenen Städten Israels die Warnsirenen, wie die Armee mitteilte. Eine Rakete schlug in Tel Aviv in ein Gebäude ein. Auch in Jerusalem heulten Sirenen. Bei Kämpfen in Siedlungen um den Gazastreifen gab es nach unbestätigten Medienberichten auch Geiselnahmen und Entführungen. Das Militär rief die Einwohner der südlichen und zentralen Landesteile auf, in geschützten Bereichen zu bleiben.