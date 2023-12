Live zum Vulkanausbruch: So heftig ist die Eruption auf Island

Vulkanausbrauch auf Island

Nach wochenlangen Erdbeben auf Island ist in der Nacht ein Vulkan auf der Halbinsel Reykjanes ausgebrochen : Lavamassen quellen aus einer mehr als drei Kilometer langen Erdspalte. Der Chef des isländischen Zivilschutzes, Vidir Reynisson, berichtete anfangs von mindestens 100 Kubikmetern Magma pro Sekunde.

Bilder von Webcams zeigten den Ausbruch um 22:17 Uhr Ortszeit. Geschmolzenes Gestein schoss in die Luft und floss später entlang eines Bergrückens. Der Riss ist Experten zufolge um ein Vielfaches länger als bei den Ausbrüchen der vergangenen Jahre auf der Halbinsel Reykjanes. Der Zivilschutz rief die Notfallstufe aus.

Dauer des Vulkanausbruches noch unklar

Gefährlich für Menschen sind nicht nur die Lavaströme, sondern auch Aschefall und freigesetzte Giftstoffe. Unter dem Ort auf der Reykjanes-Halbinsel , auf der es bereits drei Jahre in Folge zu Vulkanausbrüchen kam, verläuft ein rund 15 Kilometer langer Magma-Tunnel von Nordosten nach Südwesten ins Meer. Die jüngsten Eruptionen, zuletzt im Juli, trafen stets unbewohntes Gebiet.

Wie ist die aktuelle Lage vor Ort? Welche Gefahren gehen von dem Vulkanausbruch aus? Wie reagieren die Menschen auf der Reykjanes-Halbinsel? Darüber spricht ZDFheute live mit Margret Palsdottir auf Island, dem Vulkanologen Prof. Ingo Sass vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam und ZDF-Korrespondent Henner Hebestreit. Seid dabei, diskutiert mit und stellt eure Fragen!

Wann startet ZDFheute live zum Vulkanausbruch auf Island?

Der Livestream beginnt um 12:30 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.