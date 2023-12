Gaza-Krieg: Kein Ende in Sicht?

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hingegen hat die Forderung nach einer generellen Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der Hamas zurückgewiesen. Dennoch könne es so nicht weitergehen, wie derzeit: "Wir erwarten, dass Israel sein militärisches Vorgehen anpasst, um ziviles Leid zu lindern, dass es mehr humanitäre Hilfe zulässt, gerade auch in den Norden, dass es militärisch gezielter vorangeht und weniger zivile Opfer in Kauf nimmt", sagte sie. Der Kampf gelte der Hamas und nicht unschuldigen Palästinenserinnen und Palästinensern, so die Grünen-Politikerin.