Team Harris und Walz: Können sie Trump schlagen?

Harris zieht mit Minnesota-Gouverneur Walz als Vize in US-Präsidentschaftswahlkampf

Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat den Gouverneur von Minnesota, Tim Walz , zu ihrem Vize-Kandidaten ernannt. Walz saß viele Jahre als Abgeordneter im Repräsentantenhaus und löste damals einen republikanischen Mandatsträger ab. Minnesota ist seit Jahren fest in demokratischer Hand. Der 60-jährige hat auch bei weißen Wählern auf dem Land Anklang gefunden, die in den vergangenen Jahren überwiegend für den Republikaner Donald Trump stimmten.

Gemeinsame Wahlkampftour durch die "Swing States"

Welche Auswirkung hat die Walz-Entscheidung auf den Wahlkampf? Steigen mit dem Vize-Kandidaten die Chancen auf einen Wahlsieg der Demokraten? Und was sind die Stärken und Schwächen von Team Harris und Team Trump? Darüber spricht Marc Burgemeister bei ZDFheute live mit Politikwissenschaftlerin Cathryn Clüver Ashbrook und mit ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen in Washington. Seid dabei und stellt eure Fragen!

Republikaner mit Trump und Vance im Wahlkampf

Vance stammt aus einer Arbeiterfamilie, wuchs in Ohio in instabilen Verhältnissen auf, wurde von seiner Großmutter großgezogen. Nach dem Schulabschluss ging er zum Militär, diente im Irak. Seine Memoiren "Hillbilly-Elegie" über seine Zeit beim Militär wurden zum Erfolg. Später schlug Vance jedoch einen ganz anderen Weg ein: Jura-Studium, Abschluss an der Eliteuniversität Yale, Job als Finanzinvestor, unter anderem im Silicon Valley in Kalifornien, und schließlich der Wechsel in den US-Senat - mit Wahlkampfunterstützung eines Tech-Milliardärs.