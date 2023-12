ZDF-Klimaexperte Stamm : Aktivisten auf COP: "Sie werden hier gehört"

01.12.2023 | 19:30 |

Auf der Klimakonferenz seien Aktivisten präsent, so ZDF-Klima-Experte Andreas Stamm. In Dubai sei die Versammlungsfreiheit nicht gegeben, auch wenn sie in der Verfassung steht.