War Jan Marsalek russischer Spion?

Doppelleben als orthodoxer Priester

Als der milliardenschwere Betrugsfall das Imperium des Münchner Finanzdienstleisters Wirecard im Sommer 2020 in den Abgrund reißt, setzt sich Unternehmensvorstand Jan Marsalek nach Russland ab. Seitdem wird weltweit nach ihm gefahndet. Recherchen von ZDF frontal, des "Spiegels", des österreichischen "Standards" und der russischen Investigativplattform "The Insider" decken nun auf: Im September 2020 hat Marsalek die Tarnidentität eines russisch-orthodoxen Priesters mit dem Namen Konstantin Bajazow angenommen. Zu seinem neuen Pass verholfen haben ihm Personen aus dem Umfeld russischer Geheimdienste. Und die Verbindungen reichen deutlich weiter zurück: Neue Recherchen legen nahe, dass Marsalek offenbar seit Jahren Teil russischer Spionagenetzwerke war.

Marsalek und das Wirecard-Geschäft

Der Wirecard-Skandal ist einer der größten Wirtschafts-Betrugsfälle Deutschlands. Jahrelang sollen Mitarbeiter der Wirecard-Chefetage Scheingeschäfte in Milliardenhöhe verbucht und so Kredite erschwindelt haben. Die Financial Times warf dem Unternehmen bereits im Februar 2019 Kontenfälschung und Geldwäsche in Asien vor.