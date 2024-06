Umstrittener Präsident in Deutschland

Argentiniens umstrittener Präsident trifft Scholz und erhält einen Preis von der Hayek-Gesellschaft.

Die Kettensäge ist zu seinem Symbol geworden. Mit ihr trat der argentinische Präsident Javier Milei 2023 im Wahlkampf auf. An diesem Wochenende besucht er Deutschland, um Bundeskanzler Scholz zu treffen. Der Besuch am Sonntag fällt kleiner aus als ursprünglich geplant: Der öffentlich angekündigte Empfang mit militärischen Ehren wurde auf Wunsch von ihm kurzfristig abgesagt, so Regierungssprecher Hebestreit. Er sprach auch von einer “klaren Weigerung des argentinischen Präsidenten eine Pressekonferenz zu machen”.

Bereits morgen soll er in Hamburg von der privaten Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft einen Preis verliehen bekommen. Milei besitze “die Weitsicht und den Mut, einem Land, das seit Jahrzehnten von einer Krise in die nächste taumelt, eine Runderneuerung anzubieten, die an den Wurzeln des Übels ansetzt”, so die Begründung des Vorsitzenden Prof. Stefan Kooths in einem Interview mit dem Handelsblatt. Die Auszeichnungen werden an Persönlichkeiten, die sich um die “Idee der Freiheit herausragende Dienste erworben haben” verliehen, so die Hayek-Gesellschaft.