Live zur Eskalation nach Putsch: Evakuierung aus Niger

Wie gefährlich ist die Lage für deutsche Staatsbürger in Niger? Was geschieht mit den Bundeswehrsoldaten vor Ort? Und könnte es in Westafrika Krieg geben? Diese Fragen klärt Alicia Jung bei ZDFheute live mit ZDF-Hauptstadtkorrespondent Andreas Kynast, Simone Schnabel von der Forschungsgruppe African Intervention Politics des Leibniz-Instituts und Gregor Robak-Werth, dem Landesdirektor von Aktion gegen den Hunger in Niger. Er ist vor Ort in Niamey und berichtet über die Lage im Land.