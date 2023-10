Live: Bröckelt die Unterstützung für die Ukraine?

Deutschland leistet weiterhin einen großen Beitrag für den ukrainischen Kampf gegen den russischen Angriff, auch militärisch. Vor allem wegen der Waffenlieferungen in die Ukraine steuern die deutschen Rüstungsexporte in diesem Jahr auf ein Rekordhoch zu: Allein in den ersten drei Quartalen dieses Jahres hat die Bundesregierung Ausfuhren im Wert von fast neun Milliarden Euro genehmigt und damit mehr als im gesamten Vorjahr. Zu den exportierten Militärgeräten für die Verteidigung gegen Russland gehören auch Flugabwehr-Systeme wie Iris-T und Patriot. Währenddessen setzt Russland darauf, dass Risse im westlichen Bündnis entstehen und erwartet eine zunehmende Kriegsmüdigkeit in verschiedenen Ländern - darunter auch in den USA, so Kremlsprecher Dmitri Peskow.