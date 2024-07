Lufthoheit durch F-16 und Patriot?

Um das ukrainische Militär zu stärken, will die Nato das Land im nächsten Jahr mit 40 Milliarden Euro unterstützen . Zusätzlich sollen die zugesicherten F-16-Kampfjets noch in diesem Sommer einsatzbereit sein. US-Außenminister Blinken erklärte am Mittwoch, die Verlegung in die Ukraine laufe bereits. Schon vorher hatte das Bündnis die Lieferung eines weiteren Patriot-Flugabwehrsystems angekündigt. Künftig sollen Waffenlieferungen dann von einem neuen Nato-Kommando in Wiesbaden koordiniert werden. Die von der Ukraine erhoffte Beitrittseinladung blieb auf dem Gipfel des Staatenbündnisses aber wie erwartet aus. In der Abschlusserklärung heißt es aber, der Weg für die Ukraine in die Nato sei "unumkehrbar“.