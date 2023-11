Live: So nutzt Russland den Winter im Krieg gegen die Ukraine

Laut ZDF-Reporter Timm Kröger verstärkt sich der Eindruck, dass die ukrainischen Streitkräfte entlang der Frontlinie immer mehr in eine schwierige Situation geraten. Die Ukraine sei kaum noch in der Offensive, da es insbesondere an Waffen und Munition fehle . Die ukrainischen Soldaten seien zwar motiviert, doch aufgrund der Länge des Kriegs sehr erschöpft, so Kröger.