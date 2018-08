Superschlaue Vögel und die Straße der Träume

Autos und Lkw brettern direkt am Schlafzimmer vorbei. Lärm, Gestank. Tagaus tagein – seit Jahrzehnten. Die Bürger kämpfen für die Umgehungsstraße, protestieren, machen Demos. Endlich ist sie im Bedarfsplan, aber gebaut wird noch lange nicht. Woran liegt das?



Ein fremder Mann kommt vorbei und will mit trainieren. Die Fußballer freuen sich, neue Vereinsmitglieder sind willkommen. Nach einer Weile kann er nicht mehr und geht erschöpft in die Umkleidekabine. Als er länger wegbleibt, schöpft die Mannschaft Verdacht, eilt hinterher. Fassen sie den Dieb, bevor er flieht?



Sie brüten direkt in den Bäumen gegenüber. Und jedes Jahr werden es mehr - Saatkrähen, direkt am Rande der Siedlung. Die Vögel sind laut und machen Dreck, andererseits stehen die gefährdeten Tiere unter Naturschutz. Wieso suchen sie überhaupt die Nähe der Menschen, und wie kann ein Falke helfen?