funk ist ein Content-Netzwerk, das Inhalte für 14 bis 29-Jährige im Internet anbietet. Erste Priorität haben dabei Drittplattformen wie Facebook, YouTube oder Snapchat. Auf Platz zwei folgt die App, in der auch internationale Lizenzserien ausgespielt werden. Die Webpräsenz steht in der internen Priorisierung an dritter Stelle, dort werden alle Formate noch einmal in einem eigenen Player gespiegelt – auch um sich nicht von den großen Netzwerken abhängig zu machen.



Da die Zielgruppe der 14 bis 29-Jährigen sehr heterogen ist, nimmt funk vier unterschiedliche Unterzielgruppen in den Blick: 14 bis 16-Jährige, 17 bis 19-Jährige, 20 bis 24-Jährige und 25 bis 29-Jährige. Für diese Zielgruppen bietet funk Formate in den Bereichen »informieren«, »orientieren« und »unterhalten«. Zum 1. Oktober waren über 40 unterschiedliche Formate Teil des funk-Netzwerks. Weitere 30 sind derzeit in Vorbereitung. Die Formate wurden zum allergrößten Teil für die Ausstrahlung auf Drittplattformen neu entwickelt.



funk setzt auf eine Vielzahl von Formaten mit starken Einzelmarken und starken Köpfen, und nicht in erster Linie auf eine Dachmarkenstrategie. Ziel ist es vor allem, die unterschiedlichen Formate im Leben der Nutzer relevant zu machen und diese dort zu erreichen, wo sie Medieninhalte nutzen. funk will dabei auch in der Zielgruppe bekannte und glaubwürdige Kreative vernetzen und Zielgruppen-Feedback bei der Entwicklung und Veränderung von Formaten einbeziehen.