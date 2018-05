BLOCKBUSTAZ (HD)

neoSitcom 2015 (Auftragsproduktion)

Staffel 1, 6 Folgen

22.3. – 26.4.2016



Call the Midwife – Ruf des Lebens (HD)

BBC-Serie 2012 / 2013

4 Folgen

23.12. – 28.12.2016



Candice Renoir (HD)

Französische Krimi-Komödien-Serie 2013 (Deutsche Erstausstrahlung)

Staffel 1, 8 Folgen

4.2. – 25.2.2016

Staffel 2, 10 Folgen

3.3. – 31.3.2016



Coppers (HD)

Belgische Krimiserie 2016 (Deutsche Erstausstrahlung)

Staffel 1, 13 Folgen

31.8. – 12.10.2016



Dicte (HD/5.1)

Dänische Krimiserie 2014 (Deutsche Erstausstrahlung)

Staffel 2, 5 Folgen

1.4. – 29.4.2016



Die Brücke III - Transit in den Tod (HD/5.1)

Deutsch-schwedisch-dänische Krimiserie 2015 (deutsche Erstausstrahlung der Kurzfassung)

Staffel 3, 10 Folgen

8.7. – 5.8.2016



Death in Paradise (HD)

Britische Krimiserie 2014 (Free-TV-Premiere)

Staffel 4, 8 Folgen

19.8. – 9.9.2016

Staffel 5, 8 Folgen

16.9.2016 bis 7.10.2016



Fargo (HD)

US-Dramaserie 2014 (Free-TV-Premiere)

Staffel 1, 9 Folgen

3.11. – 29.12.2016



Father Brown (HD/5.1)

Britische Krimiserie 2016 (Deutsche Erstausstrahlung)

Staffel 4, 10 Folgen

18.11. – 16.12.2016



Girls (HD/5.1)

US-Dramaserie 2015 (Free-TV-Premiere)

Staffel 5, 10 Folgen

6.10.2016



Gomorrha (HD)

Italienische Dramaserie 2014

Staffel 1, 12 Folgen

3.5. – 19.7.2016



House of Lies (HD/5.1)

US-Serie 2014(Free-TV-Premiere)

Staffel 4, 12 Folgen

12.7. – 2.8.2016



Inspector Barnaby

Britische Krimiserie 1997 - 2013

Staffel 1, 2 Folgen (UT/4:3)

3.1. – 24.1.2016

Staffel 4, 3 Folgen (UT)

10.4. – 24.4.2016

Staffel 5, 4 Folgen (teilw. UT/ teilw.4:3)

1.5. – 16.5.2016

Staffel 11, 3 Folgen (teilw. UT)

19.9. – 26.9.2016

Staffel 10, 2 Folgen (UT)

7.11. – 14.11.2016

Staffel 9, 1 Folge (UT)

5.12.2016

Staffel 16, 2 Folgen (UT/HD)

19.12.2016

Keine Staffelangabe, 2 Folgen (UT/4:3)

26.3. – 28.3.2016



Inspector Lynley

Britische Krimiserie 2001 - 2003

Staffel 1, 2 Folgen (UT/4:3)

17.6.2016

Staffel 2, 4 Folgen (teilw. UT/4:3)

24.6. – 15.7.2016

Staffel 3, 4 Folgen

22.7. – 12.8.2016

Staffel 4, 4 Folgen

1.10. – 22.10.2016

Staffel 5, 4 Folgen

29.10. – 19.11.2016

Staffel 6, 1 Folge

10.12.2016



Johan Falk – GSI Göteborg (teilw. UT/HD)

Schwedische Krimiserie 2015 (Deutsche Erstausstrahlung)

Staffel 3, 5 Folgen

18.11. – 16.12.2016



Kommissar Beck

Schwedische Krimiserie 2001 - 2009

Staffel 1, 8 Folgen (teilw. UT/teilw. Dolby Digital))

27.4. – 15.6.2016

Staffel 2, 8 Folgen (teilw. UT)

22.6. – 10.8.2016

Staffel 3, 2 Folgen (teilw. UT/teilw. HD/teilw. Dolby Digital)

17.8. – 24.8.2016



Lewis (UT/HD)

Britische Krimiserie 2005-2012

Staffel 4, 5 Folgen

5.1. – 7.10.2016

Staffel 1, 4 Folgen

26.5. – 9.6.2016

Staffel 2, 4 Folgen

23.6.2016 + 12.8. – 19.8.2016

Staffel 7, 3 Folgen

22.7. – 5.8.2016

Staffel 3, 4 Folgen

26.8. – 16.9.2016



Letzte Spur Berlin (teilw. UT/HD)

Deutsche Krimiserie 2016

Staffel 5, 11 Folgen

23.2. – 3.5.2016



Luther (UT/HD/5.1)

Britische Krimiserie 2015 (Deutsche Erstausstrahlung)

Staffel 4, 2 Folgen

1.7.2016



Mad Men (HD/teilw. 5.1)

US-Dramaserie 2014 (Free-TV-Premiere)

Staffel 7, 14 Folgen

9.8. – 22.11.2016



Masters of Sex (HD/5.1)

US-Dramaserie 2015 (Free-TV-Premiere)

Staffel 3, 12 Folgen

13.9. – 18.10.2016



Monk (HD)

US-Krimiserie 2002

Staffel 1, 12 Folgen

13.8. – 28.8.2016

Staffel 2, 16 Folgen

3.9. – 25.9.2016

Staffel 3, 16 Folgen

19.11. –11.12.2016



Mord im Mittsommer (HD)

Schwedische Krimiserie 2009

Staffel 2, 2 Folgen

8.1. – 5.1.2016



Nesthäkchen (4:3/Mo)

Deutsche Familienserie 1983

6 Folgen

28.12. – 30.12.2016



No Offence (HD/5.1)

Britische Krimiserie 2015 (Deutsche Erstausstrahlung)

Staffel 1, 8 Folgen

14.7. – 1.9.2016



Orphan Black (HD/teilw. 5.1)

Kanadische Krimiserie 2015 (Free-TV-Premiere)

Staffel 3, 10 Folgen

16.2. – 15.3.2016



Ray Donovan (HD/5.1)

US-Dramaserie 2015 (Free-TV-Premiere)

Staffel 3, 12 Folgen

3.5. – 19.7.2016



Safe House (HD/teilw. 5.1)

Britische Krimiserie 2014 (Deutsche Erstausstrahlung)

Staffel 1, 4 Folgen

2.2. – 9.2.2016



Scott & Bailey (HD)

Britische Krimiserie 2014 (Deutsche Erstausstrahlung)

Staffel 4, 8 Folgen

2.3. – 20.4.2016



Spooks – Im Visier des MI5 (teilw. Mo)

Britische Krimiserie 2007

Staffel 6, 10 Folgen

29.8. – 7.11.2016

Staffel 7, 5 Folgen

14.11.2016 bis 19.12.2016



TEMPEL (HD)

neoDramaserie 2016 (Auftragsproduktion)

Staffel 1, 6 Folgen

29.11. – 13.12.2016



The Aliens (HD/5.1)

Britische Science-Fiction-Serie 2016 (Deutsche Erstausstrahlung)

Staffel 1, 6 Folgen

25.10.2016



The Body Farm (HD)

Britische Krimiserie 2011

Staffel 1, 6 Folgen

12.9. – 26.9.2016



The Fall – Tod in Belfast (UT/HD/5.1)

Britisch-deutsche Krimiserie 2013 (Deutsche Erstausstrahlung der BBC 2-Fassung)

Staffel 1, 11 Folgen

1.4. – 6.5.2016



The Interceptor (HD/5.1)

Britische Krimiserie 2015 (Deutsche Erstausstrahlung)

Staffel 1, 8 Folgen

7.4. – 28.4.2016



The Killer Inside (HD/5.1)

Kanadische Krimiserie 2015 (Deutsche Erstausstrahlung)

Staffel 1, 10 Folgen

10.10.2016 bis 7.11.2016

Staffel 2, 10 Folgen

14.11. – 12.12.2016



The Knick (HD/5.1)

US-Dramaserie 2014 (Free-TV-Premiere)

Staffel 2, 10 Folgen

9.8. – 6.9.2016



Vera – Ein ganz spezieller Fall (HD)

Britische-Serie 2014

Staffel 4, 4 Folgen (Deutsche Erstausstrahlung)

1.2. – 22.2.2016

Staffel 5, 4 Folgen (Deutsche Erstausstrahlung)

29.2. – 21.3.2016



100 Code (HD/5.1)

Schwedisch-deutsche Krimiserie 2015 (Free-TV-Premiere)

Staffel 1, 12 Folgen

8.11. – 13.12.2016