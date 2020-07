Spielfilme in der Primetime

Redaktion: Andrea Bette



Ein Mann namens Ove (UT/HD/5.1)

(En man som heter Ove – SWE 2015)

Regie: Hannes Holm

15.8.2019 (3,81 Mio., 13,7 % MA)



Mein ziemlich kleiner Freund (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Un homme à la hauteur – FRA 2016)

Regie: Laurent Tirard

22.8.2019 (3,44 Mio.; 13,2 % MA)



Paddington 2 (UT/HD/AD/5.1 (Free-TV-Premiere)

(Paddington 2 – FRA 2017)

Regie: Paul King

23.12.2019 (2,16Mio., 6,9 % MA)





Montagskino im ZDF

Redaktion: Doris Schrenner, Beate Schaaf, Andrea Bette, Christian Krusche



Jagd durch London (UT/HD/5.1)

(Survivor – USA/GBR 2015)

Regie: James McTeigue

14.1.2019 (2,25 Mio., 11,0 % MA)



Das Bourne Vermächtnis (UT/HD/5.1)

(The Bourne Legacy – USA 2012)

Regie: Tony Gilroy

21.1.2019 (2,19 Mio., 12,8 % MA)



Jason Bourne (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Bourne 5 – USA 2016)

Regie: Paul Greengrass

28.1.2019 (2,54 Mio., 13,7% MA)



Die glorreichen Sieben (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(The Magnificent Seven – USA 2016)

Regie: Antoine Fuqua

4.2.2019 (3,58 Mio., 21,0 % MA)



Jussi Adler-Olsen: Erlösung (UT/HD/5.1)

(Flaskepost Fra P – DNK/BRD 2016)

Regie: Hans Petter Moland

11.2.2019 (2,33 Mio., 12,8 % MA)



The Huntsman & The Ice Queen (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(The Huntsman: Winter's War – USA 2016)

Regie: Cedric Nicolas-Troyan

18.2.2019 (2,11 Mio., 11,8 % MA)



Black Mass – Das Syndikat (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Black Mass – USA 2015)

Regie: Scott Cooper

25.2.2019 (1,87 Mio., 11,2 % MA)



Central Intelligence – Zwei Buddies gegen die CIA (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Central Intelligence – USA 2016)

Regie: Rawson Marshall Thurber

4.3.2019 (1,94 Mio., 10,3 % MA)



Escape Plan – Flieh oder stirb (UT/HD/5.1)

(Escape Plan – USA 2013)

Regie: Mikael Håfström

11.3.2019 (2,40 Mio., 14,4 % MA)



Das Tal der toten Mädchen (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(El Guardián Invisible – ESP/BRD 2017)

Regie: Fernando González Molina

18.3.2019 (3,17 Mio., 18,2 % MA)



Iris - Rendezvous mit dem Tod (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Iris – FRA 2016)

Regie: Jalil Lespert

25.3.2019 (1,89 Mio., 13,4 % MA)



Non-Stop (UT/HD/5.1)

(Non-Stop – USA/FRA 2014)

Regie: Jaume Collet-Serra

1.4.2019 (2,62 Mio., 13,9 % MA)



Ruhet in Frieden (UT/HD/5.1)

(A Walk Among The Tombstones – USA 2013)

Regie: Scott Frank

8.4.2019 (2,69 Mio., 15,4 % MA)



Run All Night - Nacht der Rache (UT/HD/5.1)

(Run All Night – USA 2015)

Regie: Jaume Collet-Serra

15.4.2019 (2,44 Mio., 13,5 % MA)



Jack Ryan - Shadow Recruit (UT/HD/5.1)

(Jack Ryan: Shadow Recruit – USA 2013)

Regie: Kenneth Branagh

22.4.2019 (1,15 Mio., 7,6 % MA)



Die Stunde des Killers (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(The Hunter's Prayer – USA 2014)

Regie: Jonathan Mostow

29.4.2019 (2,69 Mio., 14,0 % MA)



Verräter wie wir (UT/HD/5.1)

(Our Kind of Traitor – GBR 2015)

Regie: Susanna White

6.5.2019 (2,27 Mio., 13,0 % MA)



Fast & Furious 6 (UT/HD/5.1)

(Fast & Furious 6 – USA 2013)

Regie: Justin Lin

13.5.2019 (1,53 Mio., 9,3 % MA)



Fast & Furious 7 (UT/HD/5.1)

(Furious Seven – USA 2015)

Regie: James Wan

20.5.2019 (1,52 Mio., 10,0 % MA)



Lucy (UT/HD/5.1)

(Lucy – FRA 2014)

Regie: Luc Besson

27.5.2019 (2,57 Mio., 13,4 % MA)



Bastille Day (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Bastille Day – USA/FRA 2016)

Regie: James Watkins

3.6.2019 (2,27 Mio., 11,6 % MA)



Entführt in Louisiana (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Kidnap – USA 2016)

Regie: Luis Prieto

17.6.2019 (1,82 Mio., 9,6 % MA)



Miami Vice (UT/HD/5.1)

(Miami Vice – USA 2006)

Regie: Michael Mann

24.6.2019 (1,40 Mio., 8,6 % MA)



Das letzte Opfer (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Het Tweede Gelaat – BEL 2017)

Regie: Jan Verheyen

1.7.2019 (2,39 Mio., 14,1 % MA



Mord auf La Gomera (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(La niebla y la doncella – ESP 2017)

Regie: Andrés M. Koppel

8.7.2019 (2,70 Mio., 15,0 % MA)



Schatz, nimm du sie! (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Schatz, nimm du sie! – BRD 2017)

Regie: Sven Unterwaldt

15.7.2019 (3,72 Mio., 14,1 % MA)



Spooks - Verräter in den eigenen Reihen (UT/HD/AD/5.1)

(Spooks: The Greater Good – GBR 2015)

Regie: Bharat Nalluri

22.7.2019 (1,75 Mio., 10,4 % MA)



Jagd vor Gibraltar (UT/HD/AD/5.1)

(El Niño – ESP 2014)

Regie: Daniel Monzón

29.7.2019 (1,95 Mio., 12,4 % MA)



Die Hölle (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Die Hölle – AUT 2016)

Regie: Stefan Ruzowitzky

12.8.2019 (2,24 Mio., 11,6 % MA)



November Man (UT/HD/AD)

(The November Man – USA 2014)

Regie: Roger Donaldson

19.8.2019 (2,42 Mio., 14,2 % MA)



The Nice Guys - Nett war gestern! (UT/HD/AD)

(The Nice Guys – USA 2016)

Regie: Shane Black

26.8.2019 (1,61 Mio., 10,2 % MA)



Codename U.N.C.L.E. (UT/HD/AD)

(The Man from U.N.C.L.E. – USA 2015)

Regie: Guy Ritchie

2.9.2019 (1,65 Mio., 9,5 % MA)



Die Spezialistin (UT/HD/AD) (Free-TV-Premiere)

(Unlocked – USA/GBR 2016)

Regie: Michael Apted

23.9.2019 (2,91 Mio., 16,5 % MA)



Das Jerico Projekt (UT/HD/AD) (Free-TV-Premiere)

(Criminal – USA/GBR 2015)

Regie: Ariel Vromen

30.9.2019 (2,14 Mio., 13,0 % MA)



Mord auf höchster Ebene (UT/HD/AD) (Free-TV-Premiere)

(De Premier – BEL 2016)

Regie: Erik Van Looy

7.10.2019 (2,41 Mio., 13,9 % MA)



Code 999 (UT/HD/AD) (Free-TV-Premiere)

(Triple 9 – USA 2015)

Regie: John Hillcoat

14.10.2019 (2,09 Mio., 12,6 % MA)



Jack Reacher: Kein Weg zurück (UT/HD/AD)

(Jack Reacher: Never Go Back – USA 2016)

Regie: Edward Zwick

21.10.2019 (3,05 Mio., 17,8 % MA)



Atomic Blonde (UT/HD(AD) (Free-TV-Premiere)

(Atomic Blonde – USA 2017)

Regie: David Leitch

28.10.2019 (1,91 Mio., 11,4 % MA)



Der Killer & sein Bodyguard (UT/HD/AD) (Free-TV-Premiere)

(The Hitman's Bodyguard – USA 2017)

Regie: Patrick Hughes

11.11.2019 (2,24 Mio., 12,7 % MA)



Der Eid (UT/HD/AD) (Free-TV-Premiere)

(Eiðurinn – ISL 2016)

Regie: Baltasar Kormákur

18.11.2019 (1,44 Mio., 10,1 % MA)



Schneemann (UT/HD/AD) (Free-TV-Premiere)

(The Snowman – GBR 2017)

Regie: Tomas Alfredson

16.12.2019 (2,29 Mio., 12,9 % MA)



Everest (UT/HD/AD)

(Everest – USA 2015)

Regie: Baltasar Kormákur

23.12.2019 (1,66 Mio., 8,2 % MA)



Wind River - Tod im Schnee (UT/HD/AD) (Free-TV-Premiere)

(Wind River – USA 2016)

Regie: Taylor Sheridan

30.12.2019 (3,00 Mio., 12,5 % MA)





Filmnacht im ZDF

Redaktion: Hedi Hummel



Spy Game – Der finale Countdown (UT/HD/5.1)

(Spy Game – USA 2001)

Regie: Tony Scott

5.1.2019 (0,94 Mio., 7,2 % MA)



Mord in Louisiana (UT/HD/5.1)

(In the Electric Mist – USA 2008)

Regie: Bertrand Tavernier

12.1.2019 (0,62 Mio., 5,7 % MA)



Assignment – Der Auftrag (UT/HD/5.1)

(The Assignment – USA 1997)

Regie: Christian Duguay

19.1.2019 (0,38 Mio., 5,5 % MA)



Teufel in Blau (UT/HD/5.1)

(Devil in a Blue Dress – USA 1995)

Regie: Carl Franklin

26.1.2019 (0,46 Mio., 4,8 % MA)



Arlington Road (UT/HD/5.1)

(Arlington Road – USA 1999)

Regie: Mark Pellington

2.2.2019 (0,30 Mio., 5,0 % MA)



Taxi Driver (UT/HD/5.1)

(Taxi Driver – USA 1976)

Regie: Martin Scorsese

9.2.2019 (0,37 Mio., 5,6 % MA)



Der siebte Sohn (UT/HD/5.1)

(Seventh Son – GBR 2014)

Regie: Sergei Bodrov

16.2.2019 (0,45 Mio., 6,6 % MA)



Im Auge des Verbrechens (UT/HD/5.1)

(Mea Culpa – FRA 2014)

Regie: Fred Cavayé

23.2.2019 (0,33 Mio., 5,2 % MA)



The Replacement Killers – Die Ersatzkiller (UT/HD/5.1)

(The Replacement Killers – USA 1998)

Regie: Antoine Fuqua

2.3.2019 (0,36 Mio., 5,9 % MA)



Zwei ritten zusammen (HD/Mo)

(Two Rode Together – USA 1961)

Regie: John Ford

9.3.2019 (0,46 Mio., 7,1 % MA)



Coogans großer Bluff (HD/Mo)

(Coogan's Bluff – USA 1968)

Regie: Donald Siegel

16.3.2019 (0,45 Mio., 6,8 % MA)



R.I.P.D. - Cops auf Geisterjagd (UT/HD/5.1)

(R.I.P.D. – USA 2013)

Regie: Robert Schwentke

23.3.2019 (0,50 Mio., 6,9% MA)



Ein Vogel auf dem Drahtseil (UT/HD)

(Bird on a Wire – USA 1990)

Regie: John Badham

30.3.2019 (0,23 Mio.; 5,6 % MA)



Zwei glorreiche Halunken (UT/HD/5.1)

(Il buoni, il brutto, il cattivo – ITA 1966)

Regie: Sergio Leone

6.4.2019 (0,40 Mio., 8,1 % MA)



Next (UT/HD/5.1)

(Next – USA 2007)

Regie: Lee Tamahori

20.4.2019 (0,60 Mio., 6,9 % MA)



The Fast and the Furious (UT/HD/5.1)

(The Fast and The Furious – USA 2001)

Regie: Rob Cohen

4.5.2019 (0,51 Mio., 8,6 % MA)



Zero Dark Thirty (HD/5.1)

(Zero Dark Thirty – USA 2012)

Regie: Kathryn Bigelow

11.5.2019 (0,21 Mio., 4,6 % MA)



Knowing - Die Zukunft endet jetzt (UT/HD/5.1)

(Knowing – USA 2009)

Regie: Alex Proyas

18.5.2019 (0,33 Mio., 7,1 % MA)



Safe House (UT/HD/5.1)

(Safe House – USA 2012)

Regie: Daniel Espinosa

25.5.2019 (1,39 Mio., 9,9 % MA)



Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile. (UT/HD/5.1)

(Fast and Furious 4 – USA 2009)

Regie: Justin Lin

1.6.2019 (0,99 Mio., 6,7 % MA)



Das fliegende Auge (UT/HD/5.1)

(Blue Thunder – USA 1983)

Regie: John Badham

8.6.2019 (0,88 Mio., 7,7 % MA)



Die Logan Verschwörung (UT/HD/5.1)

(Erased – USA 2011)

Regie: Philipp Stölzl

15.6.2019 (1,48 Mio., 10,0% MA)



Am wilden Fluss (UT/HD/5.1)

(The River Wild – USA 1994)

Regie: Curtis Hanson

22.6.2019 ( 0,34 Mio., 6,1 % MA)



The Hunted – Der Gejagte (UT/HD)

(The Hunted – USA 1995)

Regie: J.F. Lawton

29.6.2019 (0,47 Mio., 6,2 % MA)



Jesse Stone – Knallhart (UT/HD/5.1)

(Jesse Stone: Night Passage – USA 2006)

Regie: Robert Harmon

6.7.2019 (0,62 Mio., 7,0 % MA)



Zum Tod von Arthur Brauner

Hitlerjunge Salomon (HD/Mo)

(Hitlerjunge Salomon – BRD/FRA/POL 1989)

Regie: Agnieszka Holland

13.7.2019 (0,91 Mio., 7,0 % MA)



Der Richter – Recht oder Ehre (UT/HD/5.1)

(The Judge – USA 2014)

Regie: David Dobkin

20.7.2019 (0,96 Mio., 8,2 % MA)



Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast (UT/HD/5.1)

(I Know What You Did Last Summer – USA 1997)

Regie: Jim Gillespie

27.7.2019 (0,84 Mio., 5,9 % MA)



Jesse Stone - Lost in Paradise (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Jesse Stone: Lost in Paradise – USA 2015)

Regie: Robert Harmon

3.8.2019 (0,77 Mio., 7,7 % MA)



Varg Veum - Zeichen an der Wand (UT/HD/5.1)

(Varg Veum - Skriften på Veggen – NOR 2010)

Regie: Stefan Faldbakken

10.8.2019 (0,51 Mio., 6,1 % MA)



Varg Veum - Gefährten des Todes (UT/HD/5.1)

(Varg Veum - Dødens drabanter – NOR 2011)

Regie: Stephan Apelgren

17.8.2019 (0,39 Mio., 7,2 % MA)



Varg Veum - Den Tod vor Augen (UT/HD/5.1)

(Varg Veum - De døde har det godt – NOR 2012)

Regie: Erik Richter Strand

24.8.2019 (0,46 Mio., 6,1 % MA)



Roter Drache (UT/HD/5.1)

(Red Dragon – USA 2001)

Regie: Brett Ratner

31.8.2019 (0,52 Mio., 7,8 % MA)



Kap der Angst (UT/HD)

(Cap Fear – USA 1991)

Regie: Martin Scorsese

7.9.2019 (0,31 Mio., 5,3 % MA)



Black Out - Eine Leiche auf Reisen (UT/HD/5.1)

(Black Out – NL 2012)

Regie: Arne Toonen

14.9.2019 (0,40 Mio., 8,8 % MA)



Tiger House (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Tiger House – GBR 2015)

Regie: Thomas Daley

21.9.2019 (0,41 Mio., 7,1 % MA)



Warcraft: The Beginning (UT/HD/5.1)

(World of Warcraft/Warcraft:The Beginning – USA 2016)

Regie: Duncan Jones

28.9.2019 (0,95 Mio., 8,0 % MA)



Jagd auf Roter Oktober (UT/HD/5.1)

(The Hunt For Red October – USA 1990)

Regie: John McTiernan

12.10.2019 (0,49 Mio., 7,5 % MA)



Cold Blood - Kein Ausweg, keine Gnade (UT/HD/5.1)

(Deadfall – USA 2012)

Regie: Stefan Ruzowitzky

19.10.2019 (0,33 Mio., 5,8 % MA)



Sacrifice - Todesopfer (HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Sacrifice – USA 2015)

Regie: Peter A. Dowling

2.11.2019 (0,42 Mio., 6,9 % MA)



Der Hypnotiseur (UT/HD/5.1)

(Hypnotisören – SWE 2012)

Regie: Lasse Hallström

16.11.2019 (1,21 Mio., 7,7 % MA)



Heatstroke - Ein höllischer Trip (UT/HD/5.1)

(Heatstroke – USA 2012)

Regie: Evelyn Maude Purcell

23.11.2019 (0,29 Mio., 5,3 % MA)



Sprengkommando Atlantik (HD/Mo)

(North Sea Hijack / ffolkes – GER 1979)

Regie: Andrew V. McLaglen

30.11.2019 (0,41 Mio., 7,0 % MA)



The Core - Der innere Kern (UT/HD/5.1)

(The Core – USA 2003)

Regie: Jon Amiel

7.12.2019 (0,44 Mio., 9,3 % MA)



Die Akte Bellicher (UT/HD/5.1)

(Bellicher: Cel – NLD 2012)

Regie: Peter de Baan

14.12.2019 (0,19 Mio., 3,9 % MA)



Auftrag Rache (UT/HD/5.1)

(Edge of Darkness – USA 2010)

Regie: Martin Campbell

21.12.2019 (0,47 Mio., 7,5 % MA)



The Infiltrator (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(The Infiltrator – USA 2016)

Regie: Brad Furman

28.12.2019 (0,91 Mio., 5,4 % MA)





Spielfilme am Sonntagnachmittag

Redaktion: Andrea Bette



Last Vegas (UT/HD/AD/5.1)

(Last Vegas – USA 2013)

Regie: John Turteltaub

20.1.2019 (1,11 Mio., 6,0 % MA)



Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück (UT/HD/AD/5.1)

(Bridget Jones' Diary – GBR 2001)

Regie: Sharon Maguire

3.2.2019 (1,12 Mio., 5,9 % MA)



Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns (UT/HD/5.1)

(Bridget Jones: The Edge of Reason – GBR 2004)

Regie: Beeban Kidron

10.2.2019 (1,50 Mio., 7,8 % MA)



Hallo, Mr. President (UT/HD/5.1)

(The American President – USA 1995)

Regie: Rob Reiner

24.2.2019 (1,08 Mio., 6,9 % MA)



Es ist kompliziert..! (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Man Up – FRA 2014)

Regie: Ben Palmer

3.3.2019 (0,81 Mio., 4,6% MA)



Zum Ausziehen verführt (UT/HD/5.1)

(Failure To Launch – USA 2006)

Regie: Tom Dey

10.3.2019 (1,23 Mio., 6,3 % MA)



Dragonheart (UT/HD/5.1)

(Dragonheart – USA 1996)

Regie: Rob Cohen

24.3.2019 (1,05 Mio., 7,0 % MA)



Still Alice – Mein Leben ohne Gestern (UT/HD/AD/5.1)

(Still Alice – USA 2014)

Regie: Richard Glatzer

7.4.2019 (0,94 Mio., 8,0% MA)



Housesitter – Lügen haben schöne Beine (UT/HD)

(Housesitter – USA 1992)

Regie: Frank Oz

14.4.2019 (1,15 Mio., 7,0 % MA)



Briefe an Julia (UT/HD/5.1)

(Letters to Juliet – USA 2010)

Regie: Gary Winick

28.4.2019 (1,09 Mio.; 6,2 %MA)



Learning to Drive - Fahrstunden fürs Leben (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Learning to Drive – USA 2014)

Regie: Isabel Coixet

5.5.2019 (0,97 Mio., 6,4 % MA)



A Royal Night – Ein königliches Vergnügen (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(A Royal Night Out – GBR 2014)

Regie: Julian Jarrold

12.5.2019 (0,79 Mio., 5,4 % MA)



Zum Tod von Doris Day

Ein Pyjama für zwei (UT/HD/Mo)

(Lover Come Back – USA 1961)

Regie: Delbert Mann

19.5.2019 (0,99 Mio., 8,4 % MA)



Eyjafjallajökull – Der unaussprechliche Vulkanfilm (UT/HD/AD)

(Eyjafjallajökull – FRA 2013)

Regie: Alexandre Coffre

2.6.2019 (0,78 Mio., 7,1 % MA)



Mamma Mia! (UT/HD/5.1)

(Mamma Mia! – USA 2008)

Regie: Phyllida Lloyd

16.6.2019 (1,17 Mio., 9,0 % MA)



Evan Allmächtig (UT/HD/5.1)

(Evan Almighty – USA 2007)

Regie: Tom Shadyac

30.6.2019 (1,05 Mio., 6,9 % MA)



Ich – Einfach unverbesserlich (UT/HD/5.1)

(Despicable Me – USA 2010)

Regie: Pierre Coffin, Chris Renaud

7.7.2019 (0,99 Mio., 7,3 % MA)



Zugelassen – Gib der Liebe eine Chance (UT/HD/5.1)

(Admission – USA 2013)

Regie: Paul Weitz

14.7.2019 (1,01 Mio., 6,2 % MA)



Was passiert, wenn's passiert ist (UT/HD/AD/5.1)

(What to Expect When You're Expecting – USA 2012)

Regie: Kirk Jones

21.7.2019 (0,90 Mio., 6,9 % MA)



Zeit des Erwachens (UT/HD)

(Awakenings – USA 1990)

Regie: Penny Marshall

28.7.2019 (1,02 Mio., 6,4 % MA)



Ein Sommer in der Provence (UT/HD/5.1)

(Avis de Mistral – FRA 2014)

Regie: Rose Bosch

18.8.2019 (1,36 Mio., 9,9 % MA)



Endless Love (UT/HD/5.1)

(Endless Love – USA 2014)

Regie: Shana Feste

25.8.2019 (1,30 Mio., 10,8% MA)



Love Is All You Need (UT/HD/5.1)

(Den Skaldede Frisør – DNK 2012)

Regie: Susanne Bier

8.9.2019 (0,96 Mio., 6,0 % MA)



Die Insel der Abenteuer (UT/HD/5.1)

(Nim's Island – AUS 2008)

Regie: Mark Levin, Jennifer Flackett

15.9.2019 ( 0,82 Mio., 7,0 % MA)



Ein griechischer Sommer (UT/HD/5.1)

(Nicostratos, le pélican – FRA 2011)

Regie: Olivier Horlait

22.9.2019 (0,56 Mio., 4,1 % MA)



...und dann kam Polly (UT/HD/5.1)

(Along Came Polly – USA 2004)

Regie: John Hamburg

6.10.2019 (0,88 Mio., 5,4 % MA)



Traummann im zweiten Anlauf (UT/HD/5.1)

(All Roads Lead to Rome – ESP 2014)

Regie: Ella Lemhagen

20.10.2019 (1,01 Mio., 6,6 % MA)



Man lernt nie aus (UT/HD/5.1)

(The Intern – USA 2015)

Regie: Nancy Meyers

3.11.2019 (1,31 Mio., 8,1 % MA)



Zum Glück bleibt es in der Familie (UT/HD/5.1)

(On ne choisit pas sa famille – FRA 2011)

Regie: Christian Clavier

10.11.2019 (0,79 Mio., 5,4 % MA)



Midnight Sun – Eisbär auf Reisen (UT/HD/AD/5.1)

(Midnight Sun – CAN 2014)

Regie: Roger Spottiswoode, Brando Quilici

17.11.2019 (1,02 Mio., 6,1 % MA)



Die Trapp-Familie – Ein Leben für die Musik (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(The Trapp Family – A Life of Music – BRD 2015)

Regie: Ben Verbong

1.12.2019 (1,26 Mio., 7,5 % MA)



Paddington (UT/HD/AD/5.1)

(Paddington Bear – GBR 2014)

Regie: Paul King

15.12.2019 (1,03 Mio., 6,0 % MA)





Sonntag 22:00 Uhr – 01.00 Uhr

Redaktion: Wolfgang Feindt, Frank Seyberth, Annika Schmidt, Doris Schrenner, Silvia Lambri, Frank Baloch, Stephan Wiesehöfer, Wolfgang Witt



Inspector Barnaby



Der Tod geht ins Kino (Wh.) (UT/HD)

(Midsomer Murders – Death And The Divas – GBR 2012)

Staffel 7 Folge 4

Regie: Nick Laughland

6.1.2019 (0,32 Mio., 5,6 % MA)



Streicheln und Töten (UT/HD)

(Midsomer Murders – Red In Tooth & Claw – GBR 2018)

Staffel 11, Folge 4

Regie: Steve Hughes

13.1.2019 (2,96 Mio., 11,9 % MA)



Stolz, Mord und Vorurteil (UT/HD)

(Midsomer Murders – Death By Persuasion – GBR 2018)

Staffel 11 Folge 5

Regie: Alex Pillai

20.1.2019 (3,69 Mio., 15,3 % MA)



König, Dame, Tod (Wh.) (UT/HD)

(Midsomer Murders – The Sicilian Defense – GBR 2012)

Staffel 7, Folge 5

3.2.2019 (0,68 Mio., 8,5 % MA)



Reif für die Rache (Wh.) (UT/HD)

(Midsomer Murders – Schooled In Murder – GBR 2012)

Staffel 7, Folge 6

Regie: Andy Hay

10.2.2019 (0,35 Mio., 6,7 % MA)



Die verfluchte 9 (UT/HD)

(Midsomer Murders – The Curse Of The Ninth – GBR 2018)

Staffel 11, Folge 6

Regie: Matt Carter

21.4.2019 (2,17 Mio., 13,8 % MA)



Die Kunst stirbt zuletzt (Wh.) (UT/HD)

(Midsomer Murders – A Dying Art – GBR 2017)

Staffel 10, Folge 4

Regie: Matt Carter

26.5.2019 (0,60 Mio., 6,3 % MA)



Wer mit Geistern spielt (Wh.) (UT/HD)

(Midsomer Murders – The Christmas Haunting – GBR 2013)

Staffel 8 Folge 1

Regie: Nick Laughland

28.7.2019 (1,60 Mio., 8,6% MA)



Da hilft nur beten (Wh.) (UT/HD)

(Midsomer Murders – Let Us Pray – GBR 2013))

Staffel 8, Folge 2

Regie: Alex Pillai

4.8.2019 (0,40 Mio., 7,5 % MA)



Britisches Roulette (Wh.) (UT/HD)

(Midsomer Murders – The Daggers Club – GBR 2016)

Staffel 9, Folge 1

Regie: Alex Pillai

15.9.2019 (0,29 Mio., 6,7 % MA)



Alles Böse kommt von oben (Wh.) (UT/HD)

(Midsomer Murders – The Incident At Cooper Hill – GBR, 2017)

Staffel 10, Folge 2

Regie: Renny Rye

13. 10.2019 (0,21 Mio., 4,7 % MA)



Mord nach altem Rezept (UT/HD/AD)

(Midsomer Murders – The Ghost Of Causton Abbey – GBR 2018)

Staffel 12 Folge 1

Regie: Matt Carter

22.12.2019 (2,50 Mio., 11,1 % MA)



Schmetterlinge sterben früh (UT/HD/AD)

(Midsomer Murders – Death Of The Small Coopers – GBR 2018)

Staffel 12, Folge 2

Regie: Paul Harrison

29.12.2019 (2,53 Mio., 11,3 % MA)



Inspector Barnaby – Die Dokumentation (UT/HD)

20 Dinge, die Sie im Midsomer tun sollten, bevor Sie sterben)

(20 Things To Do In Midsomar … Before You Die – GBR 2019

22.12.2019 (0,52 Mio., 6,2 % MA)



Hanna Svensson – Blutsbande (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Innan vi dör – SWE 2018)

Regie: Simon Kaijser

Teil 1

24.2.2019 (2,69 Mio., 13,0 % MA)

Teil 2

3.3.2019 (2,27 Mio., 10,4 % MA)

Teil 3

10.3.2019 (1,51 Mio., 10,8 % MA)

Teil 4

17.3.2019 (2,18 Mio., 10,2 % MA)

Teil 5

24.3.2019 (1,76 Mio., 8,0 % MA)



Stockholm Requiem (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(SWE 2018)

Regie: Karin Fahlén

Aschenputtels Geheimnis

31.3.2019 (2,73 Mio., 13,3 % MA)

Blutspur

7.4.2019 (2,10 Mio., 10,6 % MA)

Paper Boy

14.4.2019 (1,46 Mio., 7,4 % MA)

Sterntaler

28.4.2019 (1,72 Mio., 8,3 % MA)

Auge um Auge

5.5.2019 (2,31 Mio., 11,2 % MA)



Springflut (UT/HD/AD5.1)

(SWE 2018)

Regie: Pontus Klänge, Niklas Ohlson

Verhängnisvolle Verbindungen

Staffel 2 Folge 1

11.8.2019 (1,53 Mio., 8,3 % MA)

Marseille sehen und sterben

Staffel 2 Folge 2

18.8.2019 (1,24 Mio., 6,2 % MA)

Kriminelle Machenschaften

Staffel 2 Folge 3

25.8.2019 (1,56 Mio., 8,7 % MA)

Mord auf Värmdö

Staffel 2 Folge 4

1.9.2019 ( 1,20 Mio., 8,0 % MA)

Bittere Wahrheiten

Staffel 2 Folge 5

8.9.2019 (1,49 Mio., 7,5 % MA)



Auckland Detectives – Tödliche Bucht (HD/UT/5.1)(Free-TV-Premiere)

(The Gulf – NZL 2019)

Regie: Gaysorn Thavat

Aus dem Nichts

Staffel 1 Folge 1

22.9.2019 (2,17 Mio., 11,7 % MA)

Spurlos

Staffel 1 Folge 2

29.9.2019 (2,11 Mio., 10,8 % MA)

Gefährliche Nähe

Staffel 1 Folge 3

6.10.2019 (1,31 Mio., 6,3 % MA)



Trapped II – Gefangen in Island (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Ófærð – ISL 2019)

Regie: Baltasar Kormákur, Óskar Thór Axelsson, Ugla Hauksdóttir

Teil 1

20.10.2019 (2,12 Mio., 10,6 % MA)

Teil 2

27.10.2019 (1,58 Mio., 9,0 % MA)

Teil 3

3.11.2019 (1,71 Mio., 8,5 % MA)

Teil 4

10.11.2019 (1,54 Mio., 7,5 % MA)

Teil 5

17.11.2019 (1,85 Mio., 9,3 % MA)



West of Liberty (UT/HD) (Free-TV-Premiere)

(BRD 2019)

Regie: Barbara Eder

Teil 1

24.11.2019 ( 2,12 Mio., 10,8 % MA)

Teil 2 & 3

25.11.2019 (2,14 Mio., 11,6 % MA)





Spättermine – Spielfilme

Redaktion: Beate Schaaf



Silverado (UT/HD)

(Silverado – USA 1985)

Regie: Lawrence Kasdan

1.1.2019 (0,81Mio., 8,1 % MA)



Die zwei Gesichter des Januars (UT/5.1)

(The Two Faces of January – FRA 2014)

Regie: Hossein Amini

8.1.2019 (0,27 Mio., 5,0 % MA)



Gone – Ich muss dich finden (UT/HD/5.1)

(Gone – USA 2011)

Regie: Heitor Dhalia

22.1.2019 (0,18 Mio., 3,9 % MA)



Falscher Ort, falsche Zeit (UT/HD/5.1)

(Swerve – AUS 2011)

Regie: Craig Lahiff

12.3.2019 (0,24 Mio., 5,8 % MA)



Trumbo (UT/HD/AD) (Free-TV-Premiere)

(Trumbo – USA 2015)

Regie: Jay Roach

19.4.2019 (0,35 Mio., 5,1 % MA)



Duplicity – Gemeinsame Geheimsache (UT/HD/5.1)

(Duplicity – USA 2009)

Regie: Tony Gilroy

22.4.2019 (0,24 Mio., 4,2 % MA)



Der Krieg des Charlie Wilson (UT/HD/5.1)

(Charlie Wilson's War – USA 2007)

Regie: Mike Nichols

23.4.2019 (0,21 Mio., 5,0 % MA)



Das Tagebuch der Anne Frank (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Anne Frank – BRD 2015)

Regie: Hans Steinbichler

10.6.2019 (1,31 Mio., 6,6 % MA)



Im Labyrinth des Schweigens (UT/HD/5.1)

(Im Labyrinth des Schweigens – BRD 2014)

Regie: Giulio Ricciarelli

10.6.2019 (0,14 Mio., 3,5 % MA)



Children of Men (UT/HD/5.1)

(Children of Men – USA 2006)

Regie: Alfonso Cuarón

11.6.2019 (0,21 Mio., 5,4 % MA)



A Bigger Splash (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(A Bigger Splash – ITA 2015)

Regie: Luca Guadagnino

9.7.2019 (0,46 Mio., 4,9 % MA)



Big Eyes (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Big Eyes – USA 2014)

Regie: Tim Burton

16.7.2019 (0,41 Mio., 6,6 % MA)



Odd Thomas (UT/HD/5.1)

(Odd Thomas – USA 2013)

Regie: Stephen Sommers

16.8.2019 (0,09 Mio., 3,1 % MA)



Steve Jobs (UT/HD/5.1)

(Steve Jobs – USA 2015)

Regie: Danny Boyle

15.10.2019 (0,29 Mio., 5,5 % MA)



Frantz (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Frantz – BRD 2016)

Regie: François Ozon

17.11.2019 (0,13 Mio., 2,9 % MA)



Nocturnal Animals (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Nocturnal Animals – USA 2016)

Regie: Tom Ford

26.11.2019 (0,30 Mio., 6,9 % MA)



Milk (UT/HD/5.1)

(Milk – USA 2008)

Regie: Gus Van Sant

3.12.2019 (0,13 Mio., 2,9 % MA)



Immer noch eine unbequeme Wahrheit: Unsere Zeit läuft (HD/5.1)

(An Inconvenient Sequel: Truth to Power – USA 2017)

Regie: Jon Shenk, Bonni Cohen

11.12.2019 (0,32 Mio., 6,6 % MA)



The Gunman (UT/HD/5.1)

(The Gunman – GBR 2015)

Regie: Pierre Morel

20.12.2019 (1,07 Mio., 6,3 % MA)



Alles ist Liebe (UT/HD/5.1)

(Alles ist Liebe – BRD 2014)

Regie: Markus Goller

24.12.2019 (0,45 Mio., 6,6 % MA)



Billy Elliot – I Will Dance (UT/HD/5.1)

(Billy Elliot – GBR 2000)

Regie: Stephen Daldry

24.12.2019 (0,09 Mio., 2,5 % MA)



Tatsächlich...Liebe (UT/HD/AD/5.1)

(Love Actually – GBR 2003)

Regie: Richard Curtis

25.12.2019 (1,14 Mio., 8,3 % MA)



Robin Hood (UT/HD/5.1)

(Robin Hood – USA 2010)

Regie: Ridley Scott

26.12.2019 (0,78 Mio., 7,6 % MA)



The Call – Leg nicht auf! (UT/HD/5.1)

(The Hive – USA 2012)

Regie: Brad Anderson

27.12.2019 (1,10 Mio., 6,7 % MA)





Neu im Kino (HD)

Redaktion: Josef Nagel / Beate Schaaf

dienstags, ca. 00:15 Uhr

50 Sendungen (0,50 Mio., 7,3 % MA)