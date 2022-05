4 ½ Freunde

96 Folgen (Wh.)



Athena

26 Folgen (Wh.)



Belle und Sebastian

300 Folgen (Wh.)



Ben & Hollys kleines Königreich

121 Folgen (Wh.)



Bibi Blocksberg

5 Folgen (Wh.)



Bibi und Tina

5 Folgen (Wh.)



Clangers

Redaktion: Angelika Fetsch

Buch: Dave Ingham, Daniel Postgate

Regie: Mole Hil, Chris Tichborne

104 Folgen

Die Suche nach der Melodie / Das kleine Ding

23.10.2021 *

Krach in der Suppenhöhle / Der Strickwettbewerb

25.10.2021 *

Fliegende Fröschlies für Oma / Ei, Ei, Ei!

26.10.2021 *

Die Riesenblume / Klitzekleins Schlaflied

27.10.2021 *

Das Leuchten der Kristallbäume / Ein Tunnel mit Saugkraft

28.10.2021 *

Das Blechhuhn sitzt fest! / Einsames Wölkchen

29.10.2021 *

Oh Schreck, ein Fleck! / Klitzekleins Musik

30.10.2021 *

Ein seltsamer Ball / Mamas Gartenmelodie

1.11.2021 *

Blechhuhns Bruchlandung / Papas Sternschnuppenboot

2.11.2021 *

Der singende Asteroid / Kleins neuer Stern

3.11.2021 *

Baby-Drache Clanger / Geheimnisvolle Löcher

4.11.2021 *

Hilfe, Hilfe! / Der Drachen-Tag

5.11.2021 *

Kleine Tröte in Nöten / Die Sonnenfinsternis

6.11.2021 *

Eiskalte Himmels-Muhs / Überraschung für Klitzeklein

8.11.2021 *

Kling-Klang-Ball / Ein Pflänzchen für Oma

9.11.2021 *

Zusammen spielen / Oma ist die Beste!

10.11.2021 *

Klitzekleins Erfindung / Die Sternrosen

12.11.2021 *

Der neue Knuffpilz / Das Musik-Ding

13.11.2021 *

Rätselhafter Weltraum-Schatz / Bitte lächeln!

15.11.2021 *

Tanz, Blechhuhn, tanz! / Ein Planet zum Verirren

16.11.2021 *

Taschentricks / Schummelspiele

17.11.2021 *

Der Regenbogen-Stern / Summ, summ, summ!

18.11.2021 *

Die drei Leuchtsteine / Der goldene Planet

19.11.2021 *

Der Tauschtag / Die kleinen Huhus

20.11.2021 *

Kleins Höhlenmalerei / Der Zauber-Blob

22.11.2021 *

Hubbel im Weg / Leuchtende Dinge

23.11.2021 *

Der Höhlenzoff / Flieg, Musiksauger!

24.11.2021 *

Wolliges Willkommen / Clangers im Schnee

25.11.2021 *

Mama macht’s! / Das Hüpfabenteuer

26.11.2021 *

Das verschwundene Nest / Die Sternenblume

27.11.2021 *

Der Klotz / Der Blumentrick

29.11.2021 *

Papa geht in die Luft / Die Klangmaschine

30.11.2021 *

Der Dosenvogel / Das Huhn ist hier der Boss!

1.12.2021 *

Die Weltraum-Schildkröte / Eins, zwei – viele!

2.12.2021 *

Die Baby-Drachen-Band / Fliegende Schatzkisten

3.12.2021 *

Klitzekleins Trötenlied / Mit Papa funkt’s!

4.12.2021 *

Der Baum der guten Taten / Das lila Fröschlie

6.12.2021 *

Hallo, hallo! / Noch ein Blechhuhn?

7.12.2021 *

Der vergessene Tunnel / Der Mond-Wal

8.12.2021 *

Der Astronaut von der Erde / Radio Huhu

9.12.2021 *

Ausgezeichnete Fröschlies / Ein Noten-Beben

10.12.2021 *

Heile, heile, Klitzeklein! / Klein, der Retter

11.12.2021 *

Die Musik-Kapsel / Der leuchtende Glücksstern

13.12.2021 *

Baby Himmels-Muh 7 Klein feiert Geburtstag

14.12.2021 *

Meins oder deins? / Klitzekleins Huhu-Spaß

15.12.2021 *

Die Wolken-Freundin / Der Tausch-Rausch-Roboter

16.12.2021 *

Das gruselige Schatten-Ding / Es regnet Steine!

17.12.2021 *

Papas Bestimmer-Uhr / Ein Magnet für den Mondwal

18.12.2021 *

Von Hupen und Tröten / Die Clangers auf Schatzsuche

20.12.2021 *

Wer tanzt mit? / Baby-Drache fragt sich schlau

21.12.2021 *

Der Hut-Zauber / Die Suppenblumen-Bäume

22.12.2021 *

Versteck dich! / Ende gut, alles gut!

23.12.2021 *



Club der magischen Dinge

Redaktion: Frauke Bräuner

Buch: Mark Shirrefs, Evan Clarry, Charlie Strachan, Alexa Wyatt, Vicki Englund, Sam Carroll, Phil Enchelmaier, John Thomson, Gina Roncoli

Regie: Evan Clarry, Martha Goddard, Grant Brown

20 Folgen

Spurlos verschwunden / Ein gefährliches Geheimnis

22.11.2021 *

Fortunas Puderdose / Das große Niesen

23.11.2021 *

Der zweite Schlüssel / Der zerbrochene Spiegel

24.11.2021 *

Tückischer Taucher / Unfreiwillig berühmt

25.11.2021 *

Reise in die Vergangenheit / Der schlafende Wächter

29.11.2021 *

Verschwunden im Zauberwald / Nichts als die Wahrheit

30.11.2021 *

Magische Wettkämpfe / Ungewohnte Zaubertricks

1.12.2021 *

Eine ganz besondere Torte / Einige Enthüllungen

2.12.2021 *

Der Kunstraub / Magie außer Kontrolle

6.12.2021 *

Ein verzweifelter Plan / Keine Geheimnisse mehr

7.12.2021 *

20 Folgen (Wh.)



Dance Academy

69 Folgen (Wh.)



Das Dschungelbuch

136 Folgen (Wh.)



Der kleine Drache Kokosnuss

230 Folgen (Wh.)



Der kleine Ritter Trenk

23 Folgen (Wh.)



Die Biene Maja

233 Folgen (Wh.)



Die Muskeltiere

Redaktion: Götz Brandt

Regie: Hubert Weiland, Dietrich Hasse

45 Folgen

Alles Käse / Tischlein deck dich

3.8.2021 *

Die Flitzer-Besitzer / Wasser bis zum Hals

4.8.2021 *

Pomme auf Abwegen / Der Ring-Kampf

5.8.2021 *

Mäuschen in der Grube / Katz und Maus

6.8.2021 *

Was ein Schutt / Bestohlene Diebe

7.8.2021 *

Das Katzenkindermädchen / Schlangenalarm

8.8.2021 *

Alle gegen einen / Möwe in Not

9.8.2021 *

Wirbel um Bernhard / Ein heißer Tanz

10.8.2021 *

Der Schaumschläger / Es brennt

11.8.2021 *

Mächtig aufgeblasen / Unverhofftes Glück

12.8.2021 *

Die Geisterstunde / Echte Freunde

13.8.2021 *

Die liebe Verwandschaft / Falscher Verdacht

14.8.2021 *

Einigkeit macht stark / Wer liebt wen

15.8.2021 *

Nebel im Kopf / Das fünfte Muskeltier

16.8.2021 *

Ungebetene Gäste / Gully, lass los

17.8.2021 *

Hamster im Tiefschlaf / Raus aus den Kartoffeln

18.8.2021 *

Ein übler Schurke / In luftiger Höhe

19.8.2021 *

Taucher gesucht / Die Meisterdiebin

20.8.2021 *

Teufelskerle / Einmal Held sein

21.8.2021 *

Drachen im Anflug / Auf Beutezug

22.8.2021 *

Hoch lebe Rattelique / Die Zeit läuft weg

23.8.2021 *

Die Glücksmaus / Ratterichs Rache

24.8.2021 *

Gerettete Retter

25.8.2021 *

105 Folgen (Wh.)



Die Wilden Kerle

28 Folgen (Wh.)



Drache Digby

69 Folgen (Wh.)



Dschermeni

6 Folgen (Wh.)



ECHT

Redaktion: Carmen Daut

Buch: Riccarda Schemann, Jonas Lobgesang, Bahar Bektas, Naomi Achternbusch, Sophia Bierend

Regie: Süheyla Schwenk, Melanie Waelde, Anna Sofie Hartmann

10 Folgen

Love or Loser?

17.9.2021 *

Shake it off

24.9.2021 *

Unser Song!

1.10.2021 *

Blau

8.10.2021 *

Entweder – oder?

15.10.2021 *

#Teamspirit

22.10.2021 *

Buh

29.10.2021 *

Sind wir gemein(t)

5.11.2021 *

Falsch

12.11.2021 *

Bitte lächeln

19.11.2021 *



Ein Fall für TKKG

93 Folgen (Wh.)



Eine lausige Hexe

13 Folgen (Wh.)



Ernest & Celestine

53 Folgen (Wh.)



Find me in Paris

78 Folgen (Wh.)



H2O – Abenteuer Meerjungfrau

65 Folgen (Wh.)



H2O – Plötzlich Meerjungfrau

78 Folgen (Wh.)



Heidi

88 Folgen (Wh.)



Horseland, die Pferderanch

145 Folgen (Wh.)



ICH bin ICH

Redaktion: Susanne Kaupp

Regie: Lucija Tavčar, Deva Pincin, Peter Kleva, Borbála Koltai-Kiss, Annelies de Wit

4 Folgen

Ingrid und die Schafe

22.10.2021 *

Elmin und Eric lieben Fußball

25.10.2021 *

Bonca und die Musik

2.11.2021 *

Sarah und das Wattenmeer

3.11.2021 *



INUI

70 Folgen (Wh.)



JoNaLu

26 Folgen (Wh.)



Käpt’n Flinn und die Dino-Piraten

101 Folgen (Wh.)



Kein Keks für Kobolde

26 Folgen (Wh.)



Kleine lustige Krabbler

96 Folgen (Wh.)



Lassie

145 Folgen (Wh.)



Lauras Stern

12 Folgen (Wh.)



Lieselotte

53 Folgen (Wh.)



Löwenzahn

Redaktion: Margrit Lenssen

Buch: Michael Demuth, Jürgen Michel, Marc Meyer, Kai Rönnau, Christian Eisert

Regie: Patrick Schlosser, Florian Schnell, Hannes Spring

11 Folgen

Seifenkiste – Das wichtigste Rennen

10.1.2021 *

Tarnung – Das Phantom im Wald

7.2.2021 *

Blindsein – Der unsichtbare Diebstahl

7.3.2021 *

Umwelt – Der grüne Fußabdruck

28.3.2021

Hornissen – Schwarmalarm in Bärstadt

11.4.2021 *

Seilbahn – Über alle Hindernisse

23.5.2021 *

Äpfel – Die sagenhafte Leckerei

26.9.2021 *

Familie (1) – Die beste Bande

10.10.2021 *

Familie (2) – Der bunte Haufen

17.10.2021 *

Wintertiere – Eiskalte Tricks

21.11.2021 *

Gemeinsam stark – Eine Rampe für die Rollis

5.12.2021 *

68 Folgen (Wh.)



Löwenzähnchen

Redaktion: Susanne Kaupp

Buch: Sebastian Jansen, Anja Flade-Kruse, Christian Eisert, Paul Schwarz

Regie: Markus F. Adrian

9 Folgen

Keks und die wuselige Wohnungssuche

15.7.2021 *

Keks und die schlaue Rettung

22.7.2021 *

Keks und die brummende Königin

29.7.2021 *

Keks und die geheimnisvolle Fremde

5.8.2021 *

Keks und die lustige Rasselbande

12.8.2021 *

Keks und der reimende Riese

19.8.2021 *

Keks und die flinke Diebin

26.8.2021 *

Keks und das Fest auf dem See

2.9.2021 *

Keks und die mutige Wilde

3.9.2021 *

43 Folgen (Wh.)



Mako – Einfach Meerjungfrau

68 Folgen (Wh.)



Malory Towers

13 Folgen (Wh.)



Marcus Level

105 Folgen (Wh.)



Meine Freundin Conni

101 Folgen (Wh.)



Mia and me

78 Folgen (Wh.)



Mister Twister

24 Folgen (Wh.)



Mofy

58 Folgen (Wh.)



Mumintal

79 Folgen (Wh.)



Mystic – Das Geheimnis von Kauri Point

Redaktion: Franziska Guderian

Buch: Scott Payne

Regie: Peter Salmon

13 Folgen

Schwieriger Neuanfang

10.11.2021 *

Das Wildpferd Blaze / Talent ist nicht alles

11.11.2021 *

Vertrauenssache

12.11.2021 *

Zeremonie mit Folgen / Die verschwundenen Wildpferde

15.11.2021 *

Alles fürs Team / Ein Sturm zieht auf

16.11.2021 *

Verdächtige Machenschaften / Auf der Suche nach A.

17.11.2021 *

Der Besitzanspruch / Wo sind die Wildpferde?

18.11.2021 *

Die Rückkehr

19.11.2021 *



Peter Pan – Neue Abenteuer

105 Folgen (Wh.)



Petronella Apfelmus

Redaktion: Marcus Horn

Nach den Büchern von Sabine Städing

Regie: Emilie Rimetz

13 Folgen

Alles singt

29.4.2021 *

Des Wichtels Gespür für Wasser

30.4.2021 *

Das Geschichtengerät

1.5.2021 *

Die verflogene Einladung

2.5.2021 *

Apfelpfutsch

3.5.2021 *

Der große Fund

4.5.2021 *

Die Zauberäpfel

5.5.2021 *

Eine abenteuerliche Nacht

6.5.2021 *

Der komische Cousin

7.5.2021 *

Die Mondglockenblume

8.5.2021 *

Eine seltsame Aushilfe

9.5.2021 *

Diebesjagd!

10.5.2021 *

Hexische Beförderung

11.5.2021 *

56 Folgen (Wh.)



Pettersson und Findus

Redaktion: Jörg von den Steinen

Buch: Götz Brandt, Ishel Eichler, Adrian Bickenbach, Thomas Brinx, Anja Kömmerling

Regie: Dirk Hampel, Benjamin Lorenzo, Mirko Dreiling

26 Folgen

Die Hühnerfeder-Wohlfühl-Maschine

27.4.2021 *

Findus und das eigene Fahrrad

28.4.2021 *

Eine Mundharmonika verschwindet

29.4.2021 *

Überraschung für Pettersson

30.4.2021 *

Findus und der Fahrradführerschein

1.5.2021 *

Eine Geigen-Schlafmusik

2.5.2021 *

Das Zischmonster / Fia und der Hühnerfloh

11.10.2021 *

Der Traktor-Trick / Mäusejagd

12.10.2021 *

Eine stachelige Freundschaft / Die Hühner-Meuterei

13.10.2021 *

Duell unterm Kirschbaum / Bei Katze und Hund geht es oft rund

14.10.2021 *

Die tote Elster / Im Kürbis-König-Fieber

15.10.2021 *

Der Held vom Wintersee / Die verflixte Suche

18.10.2021 *

Namenstag für alle / Der verschmierte Brief

19.10.2021 *

Das Denk-Dran-Taschentuch / Der See und sein Ungeheuer

20.10.2021 *

Der Mann, der vom Mond fiel / Das kleine Graue aus dem Ei

21.10.2021 *

Das Rätsel vom Stiefel im Goldfischglas / Der allerlängste Tag des Jahres

22.10.2021 *

84 Folgen (Wh.)



PETZI

51 Folgen (Wh.)



Pippi Langstrumpf

4 Folgen (Wh.)



Pip und Posy

Redaktion: Nicole Keeb

Nach den Büchern von Axel Scheffler und Camilla Reid

Regie: Matt Tea

48 Folgen

Das Geschenk

13.11.2021

Psst!

14.11.2021

Die Pyjamaparty

15.11.2021

Sandkasten-Freunde

16.11.2021

Rettet die Regenwürmer!

17.11.2021

Ab in die Pfütze!

18.11.2021

Pünktchen Käferchen

19.11.2021 *

Ein Entenbild

20.11.2021 *

Der große, böse Kriämska

21.11.2021

Die Mega-Höhle

22.11.2021 *

Aufheben oder weg damit?

23.11.2021 *

Upps, Froschi!

24.11.2021 *

Schlafanzugtag

25.11.2021 *

Verrückte Hüte

25.11.2021 *

Wo ist Froschi?

27.11.2021 *

Bob, der Ballon

28.11.2021 *

Königin Posy

29.11.2021 *

Losgerollt!

30.11.2021 *

Die Klingel-Schüttel-Bumm-Band

1.12.2021 *

Das Drachenabenteuer

2.12.2021 *

Das Insektenhotel

3.12.2021 *

Pfannkuchen-Freunde

4.12.2021 *

Spaß und Spiele

5.12.2021 *

Regenbogen-Schatzsucher

6.12.2021 *

Picknick für Zauberer

7.12.2021 *

Getauscht ist getauscht!

8.12.2021 *

Pip gegen Posy

9.12.2021 *

Nacht, Pip

10.12.2021 *

Kroko-Attacke

11.12.2021 *

Gut gebrüllt, Dino!

12.12.2021 *

Die Sternschnuppen

13.12.2021 *

Willkommen im Club

14.12.2021 *

Robo Posy

15.12.2021 *

Jamila-Tag

16.12.2021 *

Wackel dich zum Sieg!

17.12.2021 *

Pechvogel Zac

18.12.2021 *

Frankies wunderbare Witzgerichte

20.12.2021 *

Der Glücksstock

21.12.2021 *

Überraschungsparty für Pip

22.12.2021 *

Die Schweinchen und Froschi Show

23.12.2021 *

Die Weltraummission

24.12.2021 *

Tor!

25.12.2021 *

Das Quatschmach-Monster

26.12.2021 *

Das ist kein Ball!

27.12.2021 *

Zum Wurmtag viel Glück!

28.12.2021 *

Das perfekte Foto

29.12.2021 *

Der muffelige Stein

30.12.2021 *

Das Fragespiel

31.12.2021 *

5 Folgen (Wh.)



Ritter Rost

104 Folgen (Wh.)



Robin Hood – Schlitzohr von Sherwood

186 Folgen (Wh.)



Sherlock Yack – Der Zoodetektiv

157 Folgen (Wh.)



Siebenstein

52 Folgen (Wh.)



stark!

Redaktion: Carina Schulz

Buch: Phillis Fermer, Eiki Otsuka, Djuro Gavran, Trish O’Connor, Francesco Lente Cerrutti, Marsaili Shields, Aleš Zemlja

Regie: Phillis Fermer, Eiki Otsuka, Djuro Gavran, Trish O’Connor, Francesco Lente Cerrutti, Marsaili Shields, Aleš Zemlja

13 Folgen

Jupp – Der Fahrradaktivist

10.1.2021 *

Evi – Mein altes Pferd Foxi

17.1.2021 *

Azra – Ich will doch Abi machen

24.1.2021 *

Jule – Mama fehlt mir

31.1.2021 *

Adrian – Tischtennis macht mich glücklich

7.2.2021 *

Lenya – Familie ist manchmal kompliziert

14.2.2021 *

Kana – Stottern, na und?!

30.5.2021 *

Lena – Ich werde Schäferin!

6.6.2021 *

Luka – Meine Woche im ADHS-Camp

13.6.2021 *

Tiago – Sprechende Hände

29.8.2021 *

Timo, Marcel und Emi – Freunde bleiben!?

19.9.2021 *

Vito – Ich box‘ mich durch, Mama!

14.11.2021 *

Hassan und Hussein – Zusammengewachsen

28.11.2021 *

35 Folgen (Wh.)



Wendy

105 Folgen (Wh.)



Wickie und die starken Männer

170 Folgen (Wh.)



Wir Kinder aus dem Möwenweg

111 Folgen (Wh.)



Wissper

129 Folgen (Wh.)



Wuffel, der Wunderhund

59 Folgen (Wh.)



Zacki und die Zoobande

107 Folgen (Wh.)



Zigby, das Zebra

51 Folgen (Wh.)



Zoom – Der weiße Delfin

Redaktion: Frauke Bräuner

Buch: Philippe Clerc, Olivier Serrano, Fiona Leibgorin, Alice Diener, Anne-Sophie Salles, Pierre Olivier, Hervé Nadler, Mathilde Maraninchi, Antonin Poirée, Simon Lecocq, François Deon, Camille Tinivella, Patrice Musson, Christophe Courty, Albane Linyer, Pascal Stervinou, Cédric Bacconnier

Regie: Stéphane Bernasconi

52 Folgen

Das zerbrochene Zepter / Eine Familie für Billy

20.4.2021 *

Seltsame Lichter / Clarissa / Der Peilsender

21.4.2021 *

Versteckte Kamera / Ein Ausflug in die Tiefe / Jackpot *

22.4.2021 *

Die Kochschule / Das Ablenkungsmanöver / Das Maotou-Dreieck

23.4.2021 *

Der Lieferservice / Eine einsame Insel / Raouls Odyssee

26.4.2021 *

Das mysteriöse Tiefseemonster / Big Baluha Burger / Die Prophezeiung

27.4.2021 *

Party auf der Jacht / Ramanas Schlaf (1) / Ramanas Schlaf (2)

28.4.2021 *

Hochzeit auf Maotou / Fehlende Balance / Die Legende vom rosa Delfin

29.4.2021 *

Die Ölpest / Tikis und Kanonenkugeln / Ein Delfin aus der Urzeit

30.4.2021 *

Chef für einen Tag

29.9.2021 *

Ein sagenhafter Schatz / Das große Speerwerfen / Mein Freund, der Hummer

30.9.2021 *

Der Leuchtturm / Jack und die große Welle / Der legendäre Fischmann

1.10.2021 *

Ein seltener Vogel / Der seltsame Robinson / Auf Geisterjagd / Signal aus der Tiefe

4.10.2021*

Um die Wette fischen / Die versunkene Stadt (1) / Die versunkene Stadt (2) / Die Mutprobe

5.10.2021 *

Ein romantischer Bootsausflug / Marina unter Verdacht / Der Aushilfs-Schamane / Sturm-Brüder

6.10.2021 *

Falsche Superhelden / Der dreiste Sandraub / Wassermusik / Die Sonne berühren

7.10.2021 *

Gesichter der Ahnen / Auf Wiedersehen (1) / Auf Wiedersehen (2)

8.10.2021 *

164 Folgen (Wh.)