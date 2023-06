4 ½ Freunde

48 Folgen (Wh.)



Belle und Sebastian

237 Folgen (Wh.)



Ben & Hollys kleines Königreich

120 Folgen (Wh.)



Bibi Blocksberg

13 Folgen (Wh.)



Bibi und Tina

6 Folgen (Wh.)



Club der magischen Dinge

40 Folgen (Wh.)



Coco, der neugierige Affe

49 Folgen (Wh.)



Das Dschungelbuch

145 Folgen (Wh.)



Das erste Mal … Asien!

8 Folgen (Wh.)



Der kleine Drache Kokosnuss

250 Folgen (Wh.)



Der kleine Ritter Trenk

25 Folgen (Wh.)



Die Biene Maja

182 Folgen (Wh.)



Die Muskeltiere

113 Folgen (Wh.)



Die Wilden Kerle

30 Folgen (Wh.)



Drache Digby

102 Folgen (Wh.)



Dschermeni

6 Folgen (Wh.)



ECHT

Redaktion: Franziska Guderian, Carmen Daut

Buch: Maximilian Kaufmann, Riccarda Schemann, Jessica Hölzl, Thi Lan Anh Nguyen, Mirjam Sarin Khera, Jasmina Maria Wesolowski, Ghiath Al Mhitawi, Berfin Sönmez, Sophia Ayissi, Sophia Bierend

Regie: Duc Ngo Ngoc, Clara Zoë My-Linh von Arnim, Janin Halisch, Berthold Wahjudi, Victoria Schulz, Âni Võ

20 Folgen

Da real Noah

29.4.2022 *

Freunde oder Feinde?

6.5.2022 *

So cool wie wir

13.5.2022 *

Bei Vollmond jagen Löwen nicht

20.5.2022 *

Real Friends

27.5.2022 *

Stark sein

3.6.2022 *

Das mit der Ehre …

10.6.2022 *

Früher oder später

17.6.2022 *

We’re back!

24.6.2022 *

Alle für Herrn Schuhmann

1.7.2022 *

Die Neue

14.10.2022 *

Die Wahl

21.10.2022 *

Das Gegenteil von Rot

28.10.2022 *

Herzen und Jogginghosen

4.11.2022 *

Party is Over

11.11.2022 *

Das Richtige

18.11.2022 *

Null verändert?

25.11.2022 *

Zweite Chancen

2.12.2022 *

Missing

9.12.2022 *

Together Forever

16.12.2022 *

10 Folgen (Wh.)



Ein Fall für TKKG

67 Folgen (Wh.)



Eine lausige Hexe

104 Folgen (Wh.)



Ernest & Celestine

52 Folgen (Wh.)



Ernest & Rebecca

52 Folgen (Wh.)



Find me in Paris

156 Folgen (Wh.)



First Day – Ich bin Hannah

Redaktion: Karsten Klüner

Buch: Julie Kalceff

Regie: Julie Kalceff

4 Folgen

4 Folgen (Wh.)



H2O – Abenteuer Meerjungfrau

118 Folgen (Wh.)



H2O – Plötzlich Meerjungfrau

78 Folgen (Wh.)



Heidi

91 Folgen (Wh.)



INUI

54 Folgen (Wh.)



Käpt’n Flinn und die Dino-Piraten

52 Folgen (Wh.)



Kein Keks für Kobolde

92 Folgen (Wh.)



Kleine lustige Krabbler

72 Folgen (Wh.)



Kleine Prinzessin

133 Folgen (Wh.)



Lassie

159 Folgen (Wh.)



Lauras Stern

132 Folgen (Wh.)



Lieselotte

57 Folgen (Wh.)



Löwenzahn

Redaktion: Margrit Lenssen

Buch: Kai Rönnau, Marc Meyer, Sandra Weller, Eckehard Weis, Michael Demuth, Sabina Gröner, Christian Eisert, Juliane A. Ahrens

Regie: Patrick Schlosser, Hannes Spring, Mia Meyer, Wolfgang Eißler

11 Folgen

Meter und Maße – Der Teufel mit der roten Kapuze

20.1.2022 *

Berge – Verirrt im Schnee

27.1.2022 *

Marder – Der rätselhafte Gast

10.2.2022 *

Nachtigall – Das Konzert im Dunkeln

13.3.2022 *

Haie – Das Rätsel der Flosse

24.4.2022 *

Kräuter – Der Beschützer der Brennnesseln

1.5.2022 *

Lachen – Die allerlustigste Geburtstagsparty

8.5.2022

Quallen – Sensation am See

2.6.2022 *

Kalk – Der weiße Wunderstoff

4.9.2022 *

Links oder rechts? – Die vertrackte Prüfung

13.11.2022 *

Verpackungen – Das perfekte Geschenk

27.11.2022 *

80 Folgen (Wh.)



Löwenzähnchen

76 Folgen (Wh.)



Mako – Einfach Meerjungfrau

68 Folgen (Wh.)



Malory Towers

Redaktion: Karsten Klüner

Buch: Sasha Hails, Rachel Flowerday, Matt Evans, Rob Kinsman, Wally Jiagoo, Shazia Rashid, Julie Dixon, Ella Greenhill

Regie: Bruce McDonald, Gary Williams, Tracey Rooney

26 Folgen

Die Qual der Wahl

21.4.2022 *

Die Dusselkappe

22.4.2022 *

Der Streuner

22.4.2022 *

Das Vorsprechen

25.4.2022 *

Die geheimnisvolle Künstlerin

25.4.2022 *

Ellen unter Druck

26.4.2022 *

Das Theaterstück

26.4.2022 *

Masern und Machtspielchen

27.4.2022 *

Der Nies-Streich

27.4.2022 *

Die Glücksmünze

28.4.2022 *

Das Quiz

28.4.2022 *

Der Beweis

29.4.2022 *

Der verborgene Schatz

29.4.2022 *

Neue Gesichter, neue Regeln

24.11.2022 *

Teamgeist

25.11.2022 *

Das Überraschungspicknick

28.11.2022 *

Reitunfall mit Folgen

28.11.2022 *

Die neue Direktorin

29.11.2022 *

Das Vorsingen

29.11.2022 *

Der Tanztee

30.11.2022 *

Schwestern

30.11.2022 *

Post von Alicia

1.12.2022 *

Operation Pfirsich

1.12.2022 *

Sorge um Thunder

2.12.2022 *

Bauchgefühl

5.12.2022 *

Das diebische Doppel

5.12.2022 *

39 Folgen (Wh.)



Marcus Level

158 Folgen (Wh.)



Maulwurf Moley

Redaktion: Ingo Weis

Buch: Bart Coughlin, Tony Nottage, Ricky Roxburgh

Regie: Leon Joosen

26 Folgen

Das magische Viereck

Señora Marias Chilisoße

13.12.2022 *

Der dreifache Moley

Verhexte Bilderwelten

14.12.2022 *

Alles voller Müll

Und täglich grüßt der Feiertag

15.12.2022 *

Ein Kühlisator muss her

Moley auf Rollschuhen

16.12.2022 *

Kükenmama Moley

Ein Würmchen für jeden

17.12.2022 *

Da steckt der Wurm drin

Moleys größter Fan

18.12.2022 *

Rettet den Tempel

Besuch von oben

19.12.2022 *

Talent gesucht

Herr Siebengescheit

20.12.2022 *

Die Roboter sind los

Eingeschlossen

21.12.2022 *

Der Schein trügt

Dem Geheimnis auf der Spur

22.12.2022 *

Ein Alien kommt selten allein

Dottys großer Tag

23.12.2022 *

Meine Höhle ist deine Höhle

Heile, heile Gärtner

25.12.2022 *

Mauli außer Rand und Band (1)

Mauli außer Rand und Band (2)

26.12.2022 *



Meine Freundin Conni

140 Folgen (Wh.)



Mia and me

156 Folgen (Wh.)



Michel & Ida aus Lönneberga

Redaktion: Jörg von den Steinen

Buch: Hans Ake Gabrielson

Regie: Per Ahlin, Lasse Persson

3 Folgen

Michels Unfug Nummer 325

21.12.2022

Klein-Ida und die Hühnereier

22.12.2022

Dreimal Pech an einem Tag

23.12.2022



Mumintal

Redaktion: Jutta Trauer

Buch: Mark Huckerby, Nick Ostler, Josie Day

Regie: Jay Grace, Sara Barbas, Nigel Davies, Darren Robbie

13 Folgen

Die Heimkehr

29.11.2022 *

Mumintrolls großes Abenteuer

30.11.2022 *

Frisch und munter

1.12.2022 *

Der neue Snork

2.12.2022 *

Eine stinkige Gauerei

5.12.2022 *

Toffels Gruselgeschichten

6.12.2022 *

Geheimnisse im Winter

7.12.2022 *

Die einsamen Berge

8.12.2022 *

Frau Fillifjonks Abschied

9.12.2022 *

Snufkin und der Freizeitpark

12.12.2022 *

Der Ruf der Hatifnatten

13.12.2022 *

Muminmamas Traum vom Fliegen

14.12.2022 *

Mittsommerzauber

15.12.2022 *

47 Folgen (Wh.)



Mystic – Das Geheimnis von Kauri Point

6 Folgen (Wh.)



Peter Pan – Neue Abenteuer

133 Folgen (Wh.)



Petronella Apfelmus

91 Folgen (Wh.)



Pettersson und Findus

41 Folgen (Wh.)



PETZI

52 Folgen (Wh.)



Piets irre Pleiten

8 Folgen (Wh.)



Pinocchio im Zauberdorf

Redaktion: Jutta Trauer

Buch: Jérôme Erbin, Frédéric Valion, Nicolas Schiavi, Adrien Maillard, Goa, Raphaël Le Dot, Pauline Chammings, Pierre Oertel, Cécile Nicouleaud, Sonia Gozla, Tom Gobart, Jérôme Lefévère, Pauline Rostain, Olivier Pérouze, Diane Morel, Guillaume Lijour, Pascal Stervinou, Cédric Bacco, Adeline Laffitte, Nadira Aouadi, Marc Cherruau, Cédric Bacconnier, Rémi Giordano, Mickael Delachenal, Valérie Fageol, Eddy Fluchon, Samir Sensoussi

Regie: Stéphane Mit

52 Folgen

Der neue Zauberstab

Küss den Frosch!

10.7.2022 *

Das Zwergen-Ehrenwort

Im tiefen, dunklen Wald

11.7.2022 *

Rotbart, der Schreckliche

Der verflixte Zauberhut

12.7.2022 *

Der goldene Fisch

Der doppelte Pinocchio

13.7.2022 *

Die geheime Waldhütte

Der tollste Vater der Welt

14.7.2022 *

Ein hoheitlicher Besuch

Spieglein, wer hat die schönsten Haare?

15.7.2022 *

Die Macht der Vanille

Der kleine böse Wolf

16.7.2022 *

Die Hexe des Jahres

Die Ritter und die Liebe

17.7.2022 *

Die große Party

Lügen haben lange Nasen

18.7.2022 *

Das Schlossgespenst

Pinocchio und die Wunderlampe

19.7.2022 *

Der Liebesbrief

Fridos großer Traum

20.7.2022 *

Der magische Ring

Der König der Kinder

21.7.2022 *

Der Prinz und die Zahnpasta

Frühlingsfest mit Hindernissen

22.7.2022 *

Der große Hexentanz

Törtchen und das Biest

23.7.2022 *

Der fantastische Frido

Rettet Bibou!

24.7.2022 *

Ein Tag voller Albträume

Ziemlich allerbeste Freunde

25.7.2022 *

Krog, der Fleischfresser

Ritter Luzio

26.7.2022 *

Spinnenalarm

Der Baum des Lebens

27.7.2022 *

Das magische Duell

Volpek und der Wolf

28.7.2022 *

Echte Freunde

Ein wahrer Prinz

29.7.2022 *

Das Unterhosen-Abenteuer

Lilakäppchen

30.7.2022 *

Wer hat Angst vorm bösen Wolf?

Die Hexen-Fee

31.7.2022 *

Jahrmarkt im Zauberdorf

Der Wahrsager

1.8.2022 *

Das tollste Spielzeug der Welt

Sahnehäubchen

2.8.2022 *

Die magische Flöte

Die Einhorn-Prinzessin

3.8.2022 *

Der hungrige Schmorkessel

Der Nasen-Schwindel

4.8.2022 *

49 Folgen (Wh.)



Pip und Posy

Redaktion: Nicole Keeb

Buch: Denise Cassar, Matt Baker, Andrew Emerson, Tim Bain

Regie: Matt Tea

4 Folgen

Schnee? Ach nee!

1.1.2022 *

Das Rodeltraining

2.1.2022 *

Auf die Plätze, fertig, Schnee!

3.1.2022 *

Die Winter-Show

4.1.2022 *

93 Folgen (Wh.)



Ritter Rost

133 Folgen (Wh.)



Robin Hood – Schlitzohr von Sherwood

Redaktion: Jutta Trauer

Buch: Eddy Fluchon, Cyril Deydier, Nadira Aouadi Moreau, Bruno Regeste, Claire Le Luhern, Alice Diener, Jérôme Erbin, Nicolas Schiavi, Baptiste Heidrich, Hervé Pérouze, Agnès Slimovici, Jérôme Lefevere, Tom Gobart, Cécile Nicouleaud, Sonia Gozlan, Yann Ropars, Jérémy Elsair

Regie: Oliver Derynck

52 Folgen

Die Wikinger kommen (1)

Die Wikinger kommen (2)

23.11.2022 *

Derke unter Hypnose

Der wilde Drache

24.11.2022 *

Prinzessin in Gefahr

Der Mentor

25.11.2022 *

Der Goldtransport

Livs Rache

26.11.2022 *

Der kindliche König

Der entführte Prinz

27.11.2022 *

Der trojanische Drache

Ein mysteriöser Spion

28.11.2022 *

Das teuflische Trio

Die Friedensbrosche

29.11.2022 *

Bärenstarke Freunde

Die königliche Lotterie

30.11.2022 *

Der Blaubeeraufstand

Die Wunderpflanze

1.12.2022 *

Gewichtiger Besuch

Schwesterherz in Not

2.12.2022 *

Odins Prüfung

Der Berater

3.12.2022 *

König oder Königin

Drachenjagd

4.12.2022 *

Unter Schock

Heirat wider Willen

5.12.2022 *

Im Bärenfell

Prinz John und die Wunderlampe

6.12.2022 *

Fauler Zauber

Der Kartoffelprinz

7.12.2022 *

Doppeltes Spiel

Der neue Chef

8.12.2022 *

Mit verbundenen Augen

Ein Drache als Haustier

9.12.2022 *

Die Hexe Morgan

Der neue Junge

10.12.2022 *

Samsons Rückkehr

Der Fan

11.12.2022 *

Der mürrische Drache

Schlau wie ein Fuchs

12.12.2022 *

Der Rächer aus dem Pferdestall

Die Papageienjagd

13.12.2022 *

Wie die Väter, so die Töchter

Derkes Albtraum

14.12.2022 *

Die fürstlichen Spiele

Die Bestie von Sherwood

15.12.2022 *

Flynn im Exil

Die giftige Melodie

16.12.2022 *

Eine einfache Dienerin

Der Tresor

17.12.2022 *

Die Reise nach Walhalla (1)

Die Reise nach Walhalla (2)

18.12.2022 *

188 Folgen (Wh.)



Rudis Rabenteuer

Redaktion: Katrin Pilz, Ina Werner

Regie: Michael Binz, Armin Lange, Daniel Acht, Alexandra Schatz, Thomas Schneider-Trumpp, Dina Velikovskaya, Milen Vitanov, Sandra Schießl

7 Folgen

Kunki

6.11.2022 *

Poldine

13.11.2022 *

Troll stinkt

20.11.2022 *

Frau Holle

27.11.2022

Über eine Mutter

4.12.2022 *

Mishou

18.12.2022 *

Schneewittchen

25.12.2022



Rudis Rasselbande

Redaktion: Ina Werner, Katrin Pilz

Buch: Daniel Acht, Kristina Dröge, Jens-Christian Seele, Helge May, Dörte Cochelin, Eckart Fingberg

Regie: Michael Binz, Laura Fischer

25 Folgen

Der Schatzkompass

3.10.2022 *

Keinen Mucks!

4.10.2022 *

Wünsch dir was

5.10.2022 *

Die Spezialmedizin

6.10.2022 *

Wo ist Ringelfitz?

7.10.2022 *

Die Schnipseljagd

8.10.2022 *

Kurz ausgeliehen

9.10.2022 *

Schluckauf

10.10.2022 *

Klötze und Kegel

11.10.2022 *

Der Zauberhut

12.10.2022 *

Gemeine Erdbeerdiebe

13.10.2022 *

Die doppelte Vampi

14.10.2022 *

Zusammen sind wir Schubidu

15.10.2022 *

Die Superhörner

16.10.2022 *

Wo ist die Nuss?

17.10.2022 *

Der Schleifentrick

18.10.2022 *

Die Möhrenpolizei

19.10.2022 *

Buffos Fest

20.10.2022 *

Rudi ist der Stärkste

21.10.2022 *

Die geheime Bande

22.10.2022 *

Gretes Postamt

23.10.2022 *

Das Geheimwort

24.10.2022 *

Karottenland

25.10.2022 *

Sternschnuppen

26.10.2022 *

Süßes oder Saures!

27.10.2022 *

9 Folgen (Wh.)



Rudis Siebenstein

Redaktion: Ina Werner, Katrin Pilz

Buch: Thomas Brinx, Anja Kömmerling, Thomas Kömmerling

Regie: Michael Binz

2 Folgen

Die Gruselnacht

30.10.2022 *

Das Rabibaby

11.12.2022 *



Sherlock Yack – Der Zoodetektiv

52 Folgen (Wh.)



Siebenstein

43 Folgen (Wh.)



Silverpoint

Redaktion: Franziska Guderian

Buch: Lee Walters, Joanne Lau, Joanne Jovi, Vicki Lutas, Anna McCleery, John Hickman

Regie: Dan Zeff, Marek Losey, Amy Coop

13 Folgen

Libellen im Sommercamp

12.9.2022 *

Das Fermi-Paradoxon

13.9.2022 *

43 Sekunden Zeitlücke

14.9.2022 *

Der Mann im Keller

15.9.2022 *

Vier Zeichen des Lichts

19.9.2022 *

Die Monster, die wir riefen (1)

20.9.2022 *

21.9.2022 *

Gefährliche Gedankenspiele

22.9.2022 *

Alles nur ein Test?

26.9.2022 *

Zeitreise

27.9.2022 *

Nachricht aus der Vergangenheit

28.9.2022 *

Alle für eine

29.9.2022 *

Vier wieder vereint

29.9.2022 *



stark!

Redaktion: Carina Schulz

Buch: Phillis Fermer, Susanne Bohlmann, Lefteris Fylaktos, Francesco Cerruti, Dòmhnall Eòghainn MacKinnon, Ales Zemlja, Laurence Postic und Laureline, Eri Ichise, Milena Janjušević, Milo Bešovi, Djuro Gavran

Regie: Phillis Fermer, Susanne Bohlmann, Lefteris Fylaktos, Francesco Cerruti, Dòmhnall Eòghainn MacKinnon, Ales Zemlja, Laurence Postic und Laureline, Eri Ichise, Milena Janjušević, Milo Bešovi, Djuro Gavran

16 Folgen

Theo – Ich habe Glasknochen

13.2.2022 *

Marcel – Die Pfadfinder-Prüfung

6.3.2022 *

Mika – Ich will den Wald retten

20.3.2022 *

Bruno – Was heißt schon „Mädchenhobby“?

27.3.2022 *

Marc – Ich suche einen weißen Elch

17.4.2022 *

Kerene – Meine neue, fremde Heimat

5.6.2022 *

Miriam – Die Wellenreiterin

19.6.2022 *

Aonghas – Fasziniert von Wasserwesen

3.7.2022 *

Anna – Die Flut in meinem Dorf

10.7.2022 *

Zala – Mit Hund auf Trüffelsuche

17.7.2022 *

Emil, Timo und Marcel – Best Friends forever!?

18.9.2022

Valentin – Der Segel-Champ

25.9.2022 *

Hikari – Mein erster eigener Reis

2.10.2022 *

Uros – Ich rette meine Möwe

9.10.2022 *

Grga – Straßenmusik fürs Ballonfahren

16.10.2022 *

Hannes – Ich werde Fußballschiedsrichter

27.11.2022 *

31 Folgen (Wh.)





Theodosia

Redaktion: Nicole Keeb

Buch: Joe Williams, George Poles, Claire Miller, Lucy Guy, Davey Jones, Joanne Lau, Asher Pride, Asher Pirie

Regie: Matthias Hoene, Alexander Jacob, Matt Bloom

26 Folgen

Das Horusauge

Die Verwandlung

6.12.2022 *

Die verschwundene Prinzessin

Die Ka-Tür

7.12.2022 *

Was die Leute so spielen

Katastrophe beim Putzen

8.12.2022 *

Der Kopf der Schlange

Der Klang der Magie

Doppelter Ärger

12.12.2022 *

Die Sonnenfinsternis

Die Grube der Verzweiflung

13.12.2022 *

Wildfang

Das Auge der Nadel

14.12.2022 *

Eine schicksalhafte Begegnung

Die Krux mit der Zeit

15.12.2022 *

Die Zeit der Weisheit

16.12.2022

Albtraum im Museum

Der fantastische Will

19.12.2022 *

Die Zauberflöte

Eine unmögliche Entscheidung

20.12.2022 *

Was hast du für große Zähne?

Die verborgene Schlange

21.12.2022 *

Die Mumien sind los!

In ihrer Haut

22.12.2022 *

Gebranntes Kind

Der letzte Sonnenaufgang

23.12.2022 *



Völlig meschugge?!

Redaktion: Katrin Pilz

Buch: Andreas Steinhöfel, Klaus Döring, Adrian Bickenbach

Regie: Frank Stoye

6 Folgen

Schöne Mischpoke

Zoff unter Freunden

19.4.2022 *

Im Schlamassel – wo stehst du?

Kompletter Stuss!

20.4.2022 *

Bammel um Benny

Jetzt aber Tacheles!

21.4.2022 *

6 Folgen (Wh.)



Weckschreck

Redaktion: Götz Brandt

Buch: Hortense Ullrich, Leandra Ullrich, Anja Kömmerling, Thomas Brinx

Regie: Damian Schipporeit, Leah Striker

10 Folgen

Die Dreh-die-Zeit-zurück-Maschine

12.9.2022 *

Die Monsterboa von Tirupati

13.9.2022 *

Die hilfreiche Hilde

14.9.2022 *

Der coole Scooter

15.9.2022 *

Das Taschenmesser von Rob Rebel

16.9.2022 *

Der verfluchte Mistkäfer

19.9.2022 *

Die rasende Roboterin

20.9.2022 *

Der Elefant mit Dachschaden

21.9.2022 *

Der Hunderttausend-Euro-Schein

22.9.2022 *

Die Tiefschlaf-Spindel

23.9.2022 *



Wendy

67 Folgen (Wh.)



Wickie und die starken Männer

153 Folgen (Wh.)



Wir Kinder aus dem Möwenweg

118 Folgen (Wh.)



Wissper

131 Folgen (Wh.)



Wuffel, der Wunderhund

32 Folgen (Wh.)



Zacki und die Zoobande

216 Folgen (Wh.)



Zoom – Der weiße Delfin

196 Folgen (Wh.)